Создал игру и собрал 25 000 грн для ВСУ: как это удалось 10-летнему киевлянину

Подросток научился программировать и, хотя пока что живет в Испании, активно поддерживает родную Украину.

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Обычному киевскому подростку Леониду Ходоровскому всего 10 лет, но за это время он почти стал настоящим программистом, выучив языки Swift и Python на курсах в Испании, где в эвакуации находится его семья, пишет Dev.ua. Леонид вместе с другом разработал игру Snake, которая помогла собрать 25 000 гривен на нужды ВСУ. Маленький герой в настоящее время учится в международной школе в Испании и хорошо владеет английским языком, потому что с юных лет знакомился с большим количеством англоязычных материалов. Его родители не имеют отношения к IT.

Поскольку Леонид и его друг Горди Диган некоторое время интересовались программированием, создание игры для них было своего рода проблемой. Игра должна была стать их первым значительным начинанием. Радости молодых разработчиков не было предела, когда AppStore одобрил игру. Однако позже ее отклонили, потому что в AppStore оказалось множество игр подобного плана. Однако игру Snale можно загрузить и сыграть через TestFlight.

После запуска своей дебютной игры молодые разработчики обратились к сообществу пользователей Facebook и попросили о поддержке. Им удалось собрать 25 000 гривен на покупку наземного дрона "Термит". Это самоходная платформа, которая предназначена для транспортировки, разведки и дистанционного минирования. Такой наземный дрон развивает максимальную скорость 25 км/ч, а его максимальная нагрузка составляет 50 кг.

Леонид стремится стать известным разработчиком ПО и очень увлечен продуктами программами Apple. Правда, родители сейчас пытаются ограничить доступ парня к технике. Но Леня не переживает, он просто встает очень рано и работает, пока родители спят, чтобы уделять больше времени любимому делу.

Фото: Facebook

Ранее Фокус рассказывал, что через игры World of Tanks, Minecraft и Roblox Россия массово "промывает мозги". Пропагандисты устраивают концерты и парады танков в видеоиграх, чтобы оправдывать войну в Украине и вербовать молодых людей, говорят исследователи. С российской пропагандой борются многие интернет-площадки, социальные сети и средства массовой информации, но она успешно перекочевала в видеоигры.