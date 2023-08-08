"Демилитаризация россиян": дроны ВСУ уничтожили техники на $2 млн (видео)

Беспилотные бомбардировщики атаковали танк Т-80, БТР, БМП, грузовик "Урал" и российский склад.

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Бойцы ударной роты "Аххилес" 92-й отдельной механизированной бригады с помощью беспилотника-бомбера за три дня лишили российских оккупантов техники, стоимостью в два миллиона долларов. Об этом написал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале во вторник, 8 августа.

Украинские операторы беспилотных летальных аппаратов нанесли противнику урон на Луганском направлении. Сначала ударная рота уничтожила танк Т-80. Далее целью ВСУ стал склад МТЗ.

После этого украинский беспилотник скинул снаряд на бронетранспортер, отчего тот загорелся вместе с экипажем. Такая же участь ожидала боевую машину пехоты — оператор с помощью дрона забросил в ее открытый люк боеприпас. Военные также уничтожили военную крупнотонажную машину "Урал".

Напомним, несколько ранее украинский дрон уничтожил российскую САУ МСТА-С за $1,6 млн. Россияне используют установки "Мста-Б", чтобы уничтожать танки, системы ПВО и другую украинскую технику на расстоянии до 29 км.

Кроме того в начале августа СМИ писали о том, что ВСУ уничтожили редкую станцию РЭБ "Поле-21" в Алешках. Оккупанты пытались одновременно следить за перемещениями украинцев и подавлять связь, но дроны уничтожили ценную технику.