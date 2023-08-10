"Передали взрывной привет": дрон-камикадзе на ходу поразил грузовик с военными РФ (видео)

Российские военные ехали в кузове "Камаза", когда внутрь влетел беспилотник со взрывчаткой под управлением пилота ВСУ.

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Бойцы Вооруженных сил Украины с помощью дрона-камикадзе уничтожили в Луганской области Камаз с оккупантами. Об этом написал Юрий Федоренко — командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко — в своем Telegram-канале в четверг, 10 августа.

Украинские военные заметили грузовик "КамАЗ", которые перевозил российских солдат на поле боя. Оператор направил на цель FPV-дрон, который и поразил движущуюся технику, залетев прямо внутрь кузова, покрытого серым брезентом. В свою очередь, разведывательный беспилотник зафиксировал поражение цели — после удара "камикадзе" взорвался, а заднюю часть машины охватил пожар.

"Передали взрывной привет оккупантам", — подписал Федоренко видео.

Он добавил, что во время российско-украинской войны FPV-дроны начали выполнять роль классических боеприпасов, которые наносит ущерб врагу на миллионы долларов.

"Наши FPV-пилоты имеют высокий уровень подготовки, поэтому точно поражают даже движущиеся цели", — подчеркнул командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес".

Напомним, 9 августа медиа писали о том, что FPV-дрон сразился с российской РЭБ и уничтожил БМП оккупантов. Дрон попал под воздействие "глушилки" ВС РФ, после чего начал сбиваться с маршрута и снижать высоту, но оператор смог довести его до цели.

Ранее мы писали о том, что украинский дрон уничтожил российскую САУ МСТА-С за $1,6 млн. Россияне используют установки "Мста-Б", чтобы уничтожать танки, системы ПВО и другую украинскую технику на расстоянии до 29 км.