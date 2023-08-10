"Беда оккупантов в радиусе 50 км": ВСУ показали, как применяют дроны "Фурия" (фото)

Отечественные беспилотники "Фурия" очень помогают Силам обороны во время контрнаступления, так как с ним очень просто работать в степи.

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Украинские аэроразведчики все чаще используют для выполнения боевых задач отечественный беспилотный летальный аппарат "Фурия". Информация об этом появилась на официальной странице Оперативного командования "Восток" в Facebook в четверг, 10 августа.

В частности, любят использовать на фронте "Фурию" подразделения аэроразведчиков 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха. Они ценят дрон за длительное время работы в полете, а также за радиус действия, ведь беспилотный летальный аппарат способен наносить урон противнику в 50-километровой зоне.

Кроме того военные говорят, что с "Фурией" удобно работать в степной зоне — именно там, где сейчас бойцы ВСУ пытаются оттеснить российских оккупантов к границам.

Украинским военным удобно работать с "Фурией" в степных зонах Фото: Минобороны Украины

В самом оперативном командовании напомнили, что аэроразведка — составляющая успеха любой современной военной операции. Потому что 99% оперативной разведывательной информации поступает через БПЛА.

Аэроразведка — составляющая успеха любой современной военной операции. Фото: Минобороны Украины

Технические характеристики БПЛА "Фурия"

взлетная масса — 5,5 кг;

5,5 кг; рабочий радиус — < 50 км;

дальность полета — до 200 км;

электропитание — два Li-ion аккумуляторы 42000 мАч;

время полета — до 3 часов;

максимальная скорость — 130 км/ч.

"Фурия" --это отечественный беспилотник с хорошими техническими характеристиками Фото: Минобороны Украины

Напомним, 9 августа россияне показали украинский дрон, упавший под Васильевкой. Сбитый дрон, части которого российские пропагандисты заблюрили, похож на украинский БПЛА "Фурия". В частности на это указывают форма крыльев, размер дрона, характерное хвостовое оперение и расположение видеокамеры.

"Укроборонпром" представил беспилотник "Фурия" в конце июля 2015 года. Тогда Предприятие Концерна "Спецтехноэкспорт" и Министерство обороны Украины заключили контракт на поставку упомянутых БПЛА для проведения опытной эксплуатации и испытаний с целью поставки их на вооружение ВСУ.