"Автономный и неуязвимый": украинский дрон Backfire наносит удары по тылам ВС РФ (видео)

Если запустить беспилотник с расстояния 8 км от линии фронта, то он залетит на 25 км вглубь оккупированной территории, уверяют разработчики.

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В Украине создали и уже применяют на фронте беспилотный авиационный комплекс Backfire, который обходит российские системы радиоэлектронной борьбы. Об этом журналистам портала "Милитарный" рассказал младший сержант ВСУ и представитель команды "Angry Birds" Александр Эйне.

Военный рассказал о преимуществе созданного беспилотника. Backfire — полностью автономный дрон. С одной стороны, это неудобно, так как у оператора нет возможности откорректировать координаты цели или маршрут техники, когда она уже в полете. Но с другой именно отсутствие каналов управления делает беспилотник "невидимым" и неуязвимым для систем РЭБ противника. Кроме того техника оснащена уникальной GPS-антеной, которую нельзя заглушить.

У беспилотника широкий радиус действия. Если запустить Backfire с отправной точки, которая будет находиться в 8 километрах от линии фронта, дрон залетит на 25 километров в тыл врага. Это дает возможность операторам уничтожать логистические узлы и штабы ВС РФ на оккупированной территории.

Backfire — не только боевой дрон. Кроме боеприпасов, он может также доставлять гуманитарные грузы. Например, посылки военным.

Эйне говорит, что БПАК Backfire часто подвергали модернизации. По его словам, только за год технику дорабатывали около 20 раз. Эти беспилотные комплексы собирают на мини-производства, размещенных в подвалах. Таким образом их не могут разрушить российские гиперзвуковые ракеты. Рабочие процессы изготовления техники автоматизированы, однако есть такие этапы сборки, где все равно нужна ручная работа. Команда "Angry Birds" планирует расширять производство Backfire, чтобы в случае заказа Минобороны Украины большой партии не задерживать процесс изготовления.

Технические характеристики ударного БПАК Backfire

радиус действия — до 55 км;

размах крыльев — 3 м;

взлетный вес — 14 кг;

составляющие — три БПЛА, станция наземного управления, система запуска, комплект запасных частей;

тип миссии — автономная;

полезная нагрузка — две бомбы по 2 кг.,

тип — ударный дрон;

цели поражения — пункты управления, техника, личный состав.

Напомним, ранее стало известно, что украинцы разработали РЭБ-рюкзак, который будет защищать солдат от дронов. Система РЭБ с коллинеарными антеннами работает от трех до шести часов и подавляет беспилотники противника сразу в нескольких диапазонах.

Ранее мы также писали, что в Украине создали для военных "невидимую" рацию Himera G1. По словам разработчиков, военные уже используют новые рации на передовой, не боясь, что россияне перехватят или подавят связь.