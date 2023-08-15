Робот с ИИ может управлять любыми самолетами: чем он лучше людей-пилотов (видео)

Андроида Pibot достаточно посадить в кабину и загрузить данные, а его "мозг" способен запомнить все навигационные карты.

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Группа инженеров из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) разрабатывает робота-гуманоида, который может управлять самолетом без необходимости модификации кабины, сообщает Euronews. Робот Pibot может ловко управлять своими руками и пальцами, чтобы справляться с полетными приборами даже при сильной вибрации в самолете.

Внешние камеры позволяют Pibot следить за текущим состоянием самолета, а внутренние помогают управлять основными переключателями на панели управления. Pibot способен запоминать сложные инструкции, представленные на человеческом языке, что повышает его адаптивность к различным самолетам.

По словам команды KAIST, память андроида настолько велика, что он может запомнить все аэронавигационные карты Jeppesen по всему миру, что невозможно для пилотов-людей.

"Люди могут летать на многих самолетах, но они слишком зависят от привычек. Пересев на другую модель им нужно время для адаптации. Наш робот-пилот не имеет никаких проблем с этим: достаточно заложить в него конфигурации систем управления всех моделей самолетов в мире, и он сразу сможет управлять любой из них", — говорит Дэвид Шим, доцент кафедры электротехники в KAIST.

Конечно, при разработке робота не обошлось без искусственного интеллекта и языковой модели ChatGPT. Pibot "понимает" и запоминает руководства, изначально написанные для людей, благодаря последним достижениям в области больших языковых моделей (LLM). Ожидается, что благодаря ИИ Pibot сможет летать без ошибок и реагировать гораздо быстрее, чем его коллеги-люди, в чрезвычайных ситуациях.

Исследовательская группа в настоящее время также разрабатывает и тестирует собственную модель естественного языка, чтобы Pibot мог выполнять запросы, не полагаясь на подключение к Интернету. Адаптированная языковая модель будет обрабатывать информацию исключительно о пилотировании и будет храниться в небольшом компьютере, который можно носить на борту.

Робот-гуманоид также может общаться с авиадиспетчерами и людьми в кабине с помощью голосового синтеза, что позволяет ему выступать в роли пилота или первого офицера. Его технологичность выходит за пределы авиационной сферы. При росте 160 см и весе 65 кг гуманоидный дизайн робота позволяет ему легко заменить человека в таких ролях, как вождение автомобиля, управление танками или даже командование кораблями в море.

Так что Pibot годится не только для пилотирования самолета, но и любой другой техникой, которой обычно управляют люди. Робот все еще находится в разработке и, как ожидается, будет завершен к 2026 году.

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