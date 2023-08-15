Пограничники обезвредили и "приручили" российский дрон-камикадзе: как это удалось (фото)

Оккупанты вскоре получат обратно дрон со взрывчаткой, которым пытались атаковать украинские позиции.

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На Запорожском направлении украинские военные из Бердянского пограничного отряда разоружили и "приручили" российский FPV-дрон. Фотографии беспилотника опубликовали на официальной странице отряда в Facebook.

"С помощью антидронового ружья бойцы Госпогранслужбы остановили дрон-камикадзе, который атаковал позиции наших воинов на Запорожском направлении", — говорится в сообщении.

Российские военные запустили в сторону бойцов ВСУ квадрокоптер с ВОГ-25 и твердой взрывчаткой, которая была похожа на тротил.

К FPV-дрону оккупанты прикрепили взрывчатку Фото: ГПСУ

Оператор антидронового ружья умело приземлил дрон противника, так, что взрывчатка на беспилотнике не сдетонировала. После этого квадрокоптер осторожно разоружили. Теперь техникой оккупантов будут пользоваться украинские военные.

Так выглядит дрон, которым теперь будут пользоваться ВСУ

К слову, на этом направлении фронта украинские пограничники уже не впервые успешно приземляют FPV-дроны российских оккупантов, которые в дальнейшем эффективно применяют против ВС РФ.

Напомним, 14 июля украинский пограничник также удачно приземлил дрон ВС РФ. Военный сумел одним выстрелом приземлить вражеский квадрокоптер, оборудованный навесной системой сброса ВОГ-17, который после восстановления будут использовать уже украинские бойцы.

А ранее медиа писали о том, как украинский БПЛА выжил после атаки ЗРК "Тор". Комплекс стоял на открытой местности, в то время как украинский дрон выполнял свои боевые задания в небе. Оккупанты заметили беспилотный летальный аппарат и ударили по нему ракетой.