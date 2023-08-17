SmartTV в чемодане: мобильный телевизор от LG можно смотреть где-угодно (видео)

StanbyME Go с экраном в 27 дюймов может работать до трех часов без подзарядки, а также поддерживает AirPlay, дублирование экрана и даже голосовое управление.

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Южнокорейская компания LG разработала портативный телевизор StanbyME Go, продажи которого стартуют в США в конце августа. Об этом пишет медиа The Verge.

StanbyME Go — это 27-дюймовый ЖК-телевизор с разрешением 1080p, размещенный в большом чемодане, который также содержит встроенный аккумулятор и 20-ваттные динамики. Его дисплей можно поворачивать, наклонять и поворачивать в альбомной и портретной ориентации, а также размещать параллельно столу.

Сам телевизор помещен в серебристый кейс, напоминающий чемодан. Экран размещен на своеобразном кронштейне и может поворачиваться в разные стороны. Техника работает под управлением программного обеспечения LG webOS, поэтому покупатель полный набор стриминговых сервисов. StanbyME Go можно управлять с помощью пульта, для которого есть отдельное место в "чемодане", сенсорного экрана или же голосовых команд. Производитель заверяет, что новинка также поддерживает AirPlay и дублирование экрана, совместимое с устройствами iOS и Android, Bluetooth и Wi-Fi.

Необычное решение, которое применила компания в разработке этого телевизора позволяет брать StanbyME Go на пикник, дачу, в загородную поездку. Техника будет работать без подзарядки в течении 3-х часов. У этой модели есть уличный режим, чтобы изображение было хорошо видимым даже при ярком солнечном свете.

В розничных магазинах США эта модель представлена не будет. StanbyME Go можно будет купить только на официальном сайте LG за $999 (37098 грн).

Напомним, в середине июля стало известно, что LG выпустила первый в мире беспроводной телевизор. Эту модель телевизора беспроводным AV-подключением можно размещать в любом удобном уголке дома, не загромождая пространство проводами и кабелями.

А в начале июля Xiaomi выпустила новый смарт-телевизор по цене смартфона. Телевизор получил 32-дюймовую ЖК-панель, светодиодную подсветку и неплохие характеристики за свои деньги.