Точность ухудшилась: РФ приходится вручную собирать электронику для дронов и ракет (видео)

У россиян попросту нет оборудования, чтобы массово производить печатные платы для своих систем вооружения, да и за границей им продают детали лишь поштучно.

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Россия для производства беспилотных летательных аппаратов и ракет начала использовать некачественные детали, которые снижают эффективность ударов. Об этом рассказал глава Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в интервью для "Украина Сейчас".

По его словам, россияне стирают маркировку на ракетах и дронах, чтобы скрыть их происхождение. Вместо автоматизированного производства инженеры противника все чаще производят электронику вручную. Кроме того у РФ существуют определенные виды закупок, применяя которые они пытаются избежать международных санкций.

"Они покупают поштучно, не покупают партиями какими-то большими. Завозят через третьи страны, но у них нет соответствующего оборудования, чтобы платы производить. Поэтому их производят в ручном режиме. Может и поэтому у ракет и дронов намного ухудшилось попадание: очень большая погрешность идет – на 500-600 метров", — сказал Рувин.

Кроме того Россия пытается скрыть происхождение электронной "начинки" дронов, стирая идентификационные номера и опознавательные знаки. Однако эксперты института анализируют имеющиеся снимки и сравнивают их с теми, что можно найти в интернете, таким образом на маркетплейсах можно найти аналогичные детали и узнать, кто и где их производит.

"Попытки россиян скрыть происхождение деталей означают, что санкции действуют. Ежемесячно "начинка" этой электроники меняется, и россияне используют все более некачественные платы. Сначала была автоматика, а теперь мы видим, что уже пришло время ручных плат", — резюмировал глава НИИ судебных экспертиз.

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Напомним, 16 августа Минобороны Великобритании сообщило о том, что РФ уже применяет свои копии Shahed. Таким образом Россия может получить больше дронов-камикадзе для ударов по Украине, но их производство сильно зависит от компонентов, которое нужно покупать у Ирана.

А в начале августа эксперты указали на отличия российских дронов "Герань" от иранских Shahed. Западные исследователи сравнили несколько версий иранских и российских беспилотников и выяснили, что в РФ полностью локализовали производство Shahed 136.