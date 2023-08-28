Россия создала на границе полосу РЭБ в 60 км: почему это не остановило дроны Украины

Около 35-40% украинских беспилотников преодолевают систему защиты РФ и долетают до своих целей, но каждую атаку приходится тщательно планировать.

Related video

Российские войска создали рядом с границей сплошную полосу из радиоэлектронных помех шириной около 60 км, но украинские дроны все равно пробиваются сквозь нее и поражают цели. Об этом сообщает издание The Economist, ссылаясь на разработчиков беспилотных аппаратов из Украины.

По данным СМИ, 25 августа группа инженеров запустила дроны со стартовой точки в южной части Украины и направила их на российскую военную базу в Крыму. Это были испытания, и многие БПЛА находились в экспериментальном режиме, но некоторые справились с поставленной задачей.

Подробности операции The Economist поведал источник, близкий к разработчикам — "Морока" одного из прототипов беспилотников, запущенных в Крым. По его словам, украинцы достигли успеха благодаря "семенам, посеянным много месяцев назад". Но даже сейчас украинцам необходимо тщательно планировать каждую атаку, поскольку у РФ очень сильна противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба.

Чтобы обойти их, Украина разработала алгоритмы, которые, похоже, работают. Операторы запускают БПЛА рано утром, когда уставшие россияне теряют бдительность, и провоцируют средства ПВО. Затем Силы обороны Украины собирают разведданные (часто от западных партнеров) о российских радарах, системах радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексах. Россия не может заблокировать всю свою огромную территорию, как бы ни старалась.

Чтобы попасть на российскую территорию, беспилотникам сначала необходимо преодолеть станции РЭБ, расположенные в 60-километровой полосе рядом с границей. Около 35-40% аппаратов подбираются очень близко к целям, если не поражают их, о результатах налетов военные узнают благодаря кадрам со спутников, устройствам слежения, сообщения в социальных сетях или от местных информаторов.

Как рассказал координатор дронов из военной разведки Украины с позывным "Детектив", дроны нацеливают на склады топлива, логистику, склады боеприпасов и маршруты доставки россиян, а в последнее время большая часть ударов была сосредоточена на аэродромах вблизи границ Украины. Одной из целей мог стать стратегический бомбардировщик Ту-22М3 на аэродроме в Новгородской области.

"Мы реагируем на обращения наших бригад. Они говорят нам, что знают, где хранится российское оружие, но не имеют возможности поразить его, и просят нас помочь", — поделился "Детектив".

Дроны начали чаще атаковать объекты в России по нескольким причинам. Прежде всего, удары по Москве, вызвавшие широкий резонанс в СМИ, призваны оказать психологическое воздействие, приблизив простых россиян к реальности войны. Однако украинские военные говорят, что большинство их операций напрямую поддерживают контрнаступление ВСУ, которое длится уже три месяца.

Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах на передовой, составлявшего три к одному. Сейчас обе стороны находятся в паритете, говорит источник, близкий к главнокомандующему Украины. Тем временем, ВС РФ ставит на танки и другую дорогую технику новые системы радиоэлектронной борьбы, сильно мешая украинских дронам-камиадзе поражать наиболее уязвимые части точечными взрывами. И Россия, и Украина учатся друг у друга, поэтому любое технологическое преимущество будет временным.

"У нас был опыт защиты от российских дронов, и мы быстро оправились. Они тоже это сделают", — объяснил источник.

25 августа Силы обороны Украины атаковали военную базу России в оккупированном Крыму. Как рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, удар пришелся по месту, где находилась 126 отдельная гвардейская бригада ВС РФ.