Пенсионерка осталась без $750 тыс: хакеры взломали почту и провернули хитрую аферу

Злоумышленники взломали почту ее адвоката и выманили у пенсионерки огромную сумму денег. Теперь женщина подает в суд на своего адвоката требуя возмещения.

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Пенсионерка из престижного района в Нью-Йорке потеряла большую часть своих сбережений после того, как хакеры взломали электронную почту ее адвоката по недвижимости и обманом заставили ее перевести им более $746 000, пишет New York Post. Жертва киберпреступников подала в суд на своего адвоката и хочет получить компенсацию украденного.

Лейла Мельцер жила в студии в Линкольн-Тауэрс, когда в 2021 году у нее появилась возможность купить большую однокомнатную квартиру с балконом в том же здании на элитном Вест-Энд-авеню. 77-летняя Мельцер согласилась заплатить $849 000 за новую квартиру и нашла покупателя на свою студию, используя семейное наследство и свои сбережения для оплаты новой квартиры.

Согласно иску Верховного суда Манхэттена, после внесения первоначального взноса в размере 10% медсестра на пенсии в октябре 2021 года получила электронные письма от своего предполагаемого адвоката Дебры М. Пауэлл с указанием перевести оставшиеся $746 100 долларов. Женщина отправила деньги, но через два дня выяснилось, что запросы были фальшивыми, как она утверждает в своем судебном иске.

"Адвокат Дебра М. Пауэлл не видела этого письма и не знала ничего о том, что происходило со мной, как с ее клиентом, потому что ее учетная запись электронной почты находилась под контролем хакеров", — заявила Мельцер в иске против адвоката. Она утверждает, что ее юрист "не обращала внимания на угрозу киберпреступности" и "не смогла предпринять даже самых элементарных шагов для защиты Мельцера от кибермошенничества".

К тому времени, когда Мельцер поняла, что произошло, вернуть деньги было невозможно, поскольку хакеры быстро их забрали. Мельцер была вынуждена отменить покупку нового дома. Теперь жертва киберпреступников судится с юристом и хочет получить компенсацию всего утерянного и называет сложившуюся ситуацию "нервирующей и крайне расстраивающей". Адвокат пенсионерки заявил, что о преступлении было сообщено в полицию Нью-Йорка и ФБР, которые проводят расследование. В свою очередь бывший адвокат Лейлы говорит, что претензия ее клиентки необоснованна, но ей очень прискорбно, что Лейла стала жертвой мошенничества.

Ранее Фокус писал, что сторонники России "взломали" ЖД Польши устройством за $30. Чтобы устроить хаос на железной дороге, злоумышленникам даже понадобились хакерские навыки, ведь сигналы для остановки поездов посылали простые радиопередатчики.