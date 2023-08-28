Для войны с Китаем: США планируют закупить тысячи БПЛА с искусственным интеллектом, — NYT

По словам журналистов, в США опасаются, что не смогут достигнуть преимущества в воздухе в потенциальной схватке с Китаем, который разместил на побережье и искуственных островах сотни зенитных и противокорабельных систем.

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В США собираются закупить от 1000 до 2000 тысяч БПЛА, которые будут управляться искусственным интеллектом. Стоимость одного дрона составит около 3 млн долларов. Об этом пишет New York Times.

По словам журналистов, речь идет об беспилотном аппарате XQ-58A Valkyrie. Как рассказал майор Росс Элдер, который пилотировал истребитель F-15 вместе с дроном, рядом с ним в воздухе находился аппарат, принимающий собственные решения.

"Это очень странное чувство", — сказал он.

Издание пишет, что ВВС США планируют приобрести от 1000 до 2000 таких дронов. Они дешевы, если сравнивать со стоимость пилотируемых истребителей, а потому программу по созданию уже назвали "доступной массой".

В материале сказано, что, как предполагается, будет ряд специализированных БПЛА. Некоторые из них будут сосредоточены на миссиях по наблюдению или пополнению запасов, другие будут летать в атакующих группах, а третьи будут находиться под контролем человека-пилота.

Журналисты отметили, что в США сейчас обеспокоены тем, что нынешнее сочетание самолетов и систем вооружения ВВС, несмотря на все вложенные средства, больше не сможет предоставить доминирования в случае полномасштабной войны с Китаем в Тихом океане. В особенности, если КНР решится на вторжение на Тайвань.

Сообщается, что Китай разместил на своем побережье и на искусственных островах в Южно-Китайском море множество противокорабельных и зенитных систем. Это сильно ограничивает способность армии США реагировать на вторжение на Тайвань войск КНР.

Ранее сообщалось, что армия США получит партию модернизированных БМП Bradley. Боевые машины пехоты должны предоставить американским военным передовые средства для переброски войск на поле боя.