Помогают спутники, но не Starlink: эксперт раскрыл, как дроны ВСУ атакуют РФ

Россия применяет мощные системы РЭБ, но беспилотники преодолевают ее благодаря автономным технологиям.

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Украинские дроны получили возможность долетать до Москвы и поражать цели в российской столице благодаря автономному режиму полета на дальние расстояния. Об этом написал украинский военный специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" в своем Telegram-канале в среду, 30 августа.

Объясняя суть вопроса, эксперт отметил, что любые БПЛА могут управляться с земли на дистанцию до 200 км в теории, и до 150 на практике. Это при условии, что полету не будет мешать РЭБ. Дальше связь невозможна, потому что Земля круглая и самолет уходит за горизонт.

"Есть конечно варианты со спутниковой связью, но они имеют свои нюансы. Скорости передачи доступных спутниковых систем не позволяют реализовать полноценное управление БПЛА", — отметил Бескрестнов.

Он подчеркнул, что даже Starlink не может помочь украинским военным в атаке беспилотниками по целям государства-агрессора, так как спутниковый интернет не работает на территории РФ. Поэтому операторам беспилотников остается использовать только автономный режим полета БПЛА.

"Поэтому все наши дроны на дальние расстояния летят автономно. Как и Shahed на нас. Чтобы точно поразить цель, нужно прокладывать маршрут по спутниковой навигации. И конечно наш противник пытается нам препятствовать, ставя "глушилки" на GPS по Москве и области. А мы пытаемся применять системы защиты для БПЛА от этих "глушилок". При этом мы ищем дешевые решения, потому что ударные дроны должны стоить минимально", — сказал военный эксперт.

Однако и россияне пытаются защитить свою столицу. Так, сейчас вокруг Москвы сосредоточены силы РЭБ, которые подавляют все возможные спутниковые системы большой мощностью. В свою очередь украинские операторы БПЛА предпринимают свои действия, чтобы обойти такую защиту.

"Что тогда делать? Использовать инерционные системы полета, то есть БПЛА должен понять, что его заглушили и включить автономный полет дальше, надеясь найти снова сигнал спутников и продолжить полет до указанной точки. Вот так и происходит бесконечная война РЭБ против систем защиты от РЭБ", — резюмировал Бескрестнов.

Напомним, 30 августа росСМИ писали о том, кто и откуда мог запустить дроны, атаковавшие Россию. Россияне выдвинули три версии, но не могут прийти к общему согласию, поскольку каждая из них может привести к неприятным последствиям.

А несколькими неделями ранее создатель раскрыл характеристики БПЛА "Киевская Русь", который долетел до Москвы и нанес удар. "Киевская Русь" может нести полезную нагрузку, которая весит практически столько же, как и сам дрон. Кроме того, техника работает как при низких, так и при высоких температурах воздуха.