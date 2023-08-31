Прошел испытания в бою: в Украине запускают производство ударных дронов STING
Беспилотник способен развить скорость до 80 км/ч и поднять в небо боевую нагрузку, весом до 3-х килограммов.
Ударный квадрокоптер STING успешно прошел тестирование в боевых условиях. Об этом сообщил предприниматель и волонтер Юрий Голик на своей странице в Facebook в четверг, 31 августа.
"Наш ударный квадрокоптер STING прошел тестирование в боевых условиях. Начинаем его серийное производство", — написал Голик.
Он уточнил, что сейчас беспилотник производят только небольшими партиями и пока отдают только в боевые подразделения военнослужащих, которые принимали участие в разработке этого БПЛА.
Технические характеристики дрона STING
- радиус полета — 10+ км;
- высота полета — до 400 м;
- скорость — 80 км/ч;
- боевая нагрузка — до 3 кг;
- масса без батареи — 1,2 кг;
- масса с батареей — 2 кг;
- время пребывания в воздухе без боевой нагрузки — 90+ мин;
- время пребывания в воздухе с боевой нагрузкой — 25-40 мин.
Беспилотный летательный аппарат также оснащен курсовой камерой с тремя сменными положениями. Стандартный полетный комплекс STING состоит из двух беспилотников и наземной станции управления.
В комплект, который получают бойцы Вооруженных сил Украины на передовой, входят пульт управления, очки, 7-дюймовый монитор, запасная батарея, зарядное устройство, система сброса, выносная антенна и транспортировочный кофр.
В июле Юрий Голик писал, что беспилотник STING будут испытывать в боях на южном направлении. По плану разработчиков, их дроны должны были штурмовать позиции оккупантов, забрасывая технику и живую силу боеприпасами весом 3 кг. Как отметил Юрий Голик, предыдущие версии БПЛА уже прошли "боевое крещение" в борьбе с оккупантами, поэтому у них есть опыт.
Напомним, 29 августа стало известно, что в Украине создали аналог "Ланцета". Как утверждают в Госслужбе спецсвязи, контракт на поставку "украинских Ланцетов" будет подписан уже в течении ближайших недель.
Кроме того в конце июля в Украине испытали новый дрон STING A. Беспилотник может работать как в качестве дрона-разведчика, так и выполнять функции ударного БПЛА.