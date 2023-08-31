Прошел испытания в бою: в Украине запускают производство ударных дронов STING

Беспилотник способен развить скорость до 80 км/ч и поднять в небо боевую нагрузку, весом до 3-х килограммов.

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Ударный квадрокоптер STING успешно прошел тестирование в боевых условиях. Об этом сообщил предприниматель и волонтер Юрий Голик на своей странице в Facebook в четверг, 31 августа.

"Наш ударный квадрокоптер STING прошел тестирование в боевых условиях. Начинаем его серийное производство", — написал Голик.

Он уточнил, что сейчас беспилотник производят только небольшими партиями и пока отдают только в боевые подразделения военнослужащих, которые принимали участие в разработке этого БПЛА.

Технические характеристики дрона STING

радиус полета — 10+ км;

высота полета — до 400 м;

скорость — 80 км/ч;

боевая нагрузка — до 3 кг;

масса без батареи — 1,2 кг;

масса с батареей — 2 кг;

время пребывания в воздухе без боевой нагрузки — 90+ мин;

время пребывания в воздухе с боевой нагрузкой — 25-40 мин.

Беспилотный летательный аппарат также оснащен курсовой камерой с тремя сменными положениями. Стандартный полетный комплекс STING состоит из двух беспилотников и наземной станции управления.

В комплект, который получают бойцы Вооруженных сил Украины на передовой, входят пульт управления, очки, 7-дюймовый монитор, запасная батарея, зарядное устройство, система сброса, выносная антенна и транспортировочный кофр.

Так выглядит беспилотник STING, который разработчики готовятся запустить в массовое производство Фото: Юрий Голик/ Facebook

В июле Юрий Голик писал, что беспилотник STING будут испытывать в боях на южном направлении. По плану разработчиков, их дроны должны были штурмовать позиции оккупантов, забрасывая технику и живую силу боеприпасами весом 3 кг. Как отметил Юрий Голик, предыдущие версии БПЛА уже прошли "боевое крещение" в борьбе с оккупантами, поэтому у них есть опыт.

Напомним, 29 августа стало известно, что в Украине создали аналог "Ланцета". Как утверждают в Госслужбе спецсвязи, контракт на поставку "украинских Ланцетов" будет подписан уже в течении ближайших недель.

Кроме того в конце июля в Украине испытали новый дрон STING A. Беспилотник может работать как в качестве дрона-разведчика, так и выполнять функции ударного БПЛА.