На случай атак и ударов дронов: россиянам начали предлагать страхование "на злобу дня"

Больше всего запросов на страхование имущество от атак беспилотных летательных аппаратов возросло на западе РФ, на границе с Украиной, и в Москве.

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В России вырос спрос на страхование от ударов и падения беспилотников. Об этом сообщает медиа "Известия".

На фоне участившихся ударов беспилотников в России вырос спрос на страхование от ударов и падения дронов. Несколько крупных компаний уже решили внести подобные изменения в свои продукты.

Клиенты "РЕСО-Гарантии" могут добавить риск терроризма и диверсий (включая атаки дронов) в свои страховые полисы для квартир. У "АльфаСтрахования" падение дронов и их частей включено в покрытие добровольного страхования жилья. "Зетта Страхование" также рассматривает возможность предложения продукта, связанного с ударами от дронов.

Однако по словам страховщиков, есть нюанс. Покрытие рисков будет зависеть от того, как удар или падение дрона охарактеризуют власти. Кроме того стандартные программы страхования могут включать риск падения только пилотируемых летательных аппаратов, и не включать дронов.

Напомним, 1 сентября украинский дрон "Бобер" атаковал Москву, после чего на одном из заводов вспыхнул пожар. Ссылаясь на свидетельства очевидцев, СМИ информации сообщило о том, что около 6:47 в районе деревни Морозово был замечен дрон самолетного типа. Через короткий промежуток времени его удалось уничтожить в районе подмосковного города Люберцы.

В свою очередь 31 августа сообщалось, что беспилотники атаковали регионы России более 500 раз с начала вторжения в Украину. Российские СМИ отметили, что 21 раз были зафиксированы значительные разрушения в результате атак, а также 4 человека погибло.