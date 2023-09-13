Новый чип Sony превращает "шум" в электричество: как он будет заряжать устройства

Инженеры утверждают, что их процессор поможет продвигать идею и продукты "Интернета вещей".

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Компания Sony, а точнее ее подразделение Sony Semiconductor Solutions, разрабатывает модуль сбора энергии, который эффективно превращает в энергию шум от электромагнитных волн. Как сообщается на официальном сайте компании, это поможет решать проблемы с электропитанием миниатюрных устройств.

В новом модуле применяется технология, которую компания разработала в процессе создания тюнера, для генерации энергии из шума электромагнитных волн с высоким уровнем эффективности. Например, эта технология может использовать постоянный шум электромагнитных волн, генерируемый роботами на заводах, мониторами и освещением в офисах, мониторами и телевизорами в магазинах и домах и т.п., чтобы обеспечить стабильное электропитание, необходимое для работы миниатюрных датчиков с низким энергопотреблением.

Новый процессор будет по размерам меньше сантиметра Фото: Sony

Основанный на антенной технологии этот новый модуль использует металлические части электронных устройств, которые служат источником шума электромагнитных волн, как часть антенны, и использует схему выпрямителя с повышенной эффективностью преобразования электроэнергии. Это позволяет модулю преобразовывать шум электромагнитных волн в диапазоне от нескольких Гц до 100 МГц в электрическую энергию и подавать питание на маломощные датчики или заряжать миниатюрные аккумуляторы.

Минимальное количество составляющих компонентов, используемых в модуле, обеспечивает компактность конструкции. Кроме того, энергию можно собирать даже тогда, когда датчики не используются активно, что делает эту технологию перспективной в самых разных ситуациях использования, таких как фабрики, офисы, магазины и дома, как внутри, так и снаружи.

наглядный принцип работы процессора Sony Фото: Sony

Основные характеристики модуля Sony:

высокий уровень выработки электроэнергии;

использование в качестве источника энергии электронного оборудования, генерирующего значительное количество электромагнитных волн, такого как бытовая техника, компьютеры, осветительное оборудование, торговые автоматы, лифты, автомобили и промышленное оборудование;

возможность к широкому спектру вариантов использования;

.сбор энергии во время простоя в работе датчиков, что кардинально отличается от других методов сбора энергии, в которых используются солнечный свет, электрические волны и разница температур;

минимальное количество составляющих компонентов, используемых в модуле, что обеспечивает большую свободу установки;

поскольку эта технология непрерывно собирает шум электромагнитных волн, она также может определять внутреннее состояние электронного устройства, обнаруживая поломки оборудования.

Sony Semiconductor Solutions надеется на сотрудничество с партнерами из различных отраслей для разработки продуктов на основе этой технологии, которая перспективна для широкого спектра приложений, говорят в компании.

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