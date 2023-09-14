Невидимый для ракет и всегда возвращается: на что способен украинский дрон "Мара" (фото)

"Мары" работают на низких высотах и в условиях порывистого ветра, и сбить их ракетами фактически невозможно. Также дрон почти всегда возвращается к своему оператору, даже несмотря на подавление РЭБ.

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Украинский дрон "Мара" появился в 2014 году. Его усовершенствовали, и он стал почти незаметным для вражеских ракет и может уместиться в рюкзак. О характеристиках "Мары" рассказали Liga.Net соучредитель фонда Frontline Care, который собирает на "Мары" Андрей Недилько и один из украинских защитников, который захотел остаться анонимом.

Летает на 45 км.

Украинский БпЛА "Мара" (Modular Advanced Robotic Aircraft) — разведывательный комплекс украинского производства, который состоит из основных и сменных дронов и антенны для управления полетами. Его вес — около 20 км, он может летать на 45 км вглубь фронта и наблюдать за позициями врага. "Мары" работают на низких высотах и в условиях порывистого ветра 20 м/с. Два дрона со станцией управления и антенной можно поместить в один рюкзак.

Разработка появилась на фронте с 2014 года, но она постоянно совершенствуется.

Дроны используют больше для наблюдения и меньше для корректировки. На дроне установлены две камеры, которые снимают фото и видео одновременно.

"Обнаружением дронов занимается РЭР (радиоэлектронная разведка) и ПВО, а подавлением — РЭБ. Есть какой-то небольшой процент потерянных самолетов, но парадокс в том, что самолеты потом находят, потому что они просто где-то приземлились, сели или упали. Их находит какой-то военный экипаж и спрашивают, "кто потерял самолет?". Большое количество самолетов возвращается", — рассказывает военный.

Дрон "Мара" Фото: Fronline Care

"Мару" очень трудно сбить

По размеру "Мара" очень маленькая, и чтобы ее сбить фронтовым ЗРК, надо включить активный радар.

"Когда оккупанты включают активный радар, то сразу становятся видимыми. Это все равно, что ночью включить сверхмощный прожектор. Но иначе они не могут захватить цель. Проблема для врага еще в том, что цель должна захватить головка ракеты. А это уже совсем другая история и это гораздо сложнее. Поэтому у нас нет никаких подтверждений именно сбития", — рассказывает военнослужащий.

Из-за малого размера дрона ракета не может захватить его как цель.

"У нас есть видео, как на БпЛА летят сразу три ракеты, и они просто пролетели дрон. Спектр излучений "Мары" и отражений излучений маловат, чтобы головка ракеты его захватила", — говорит украинский защитник.

Дрон "Мара" Фото: Fronline Care

РЭБ может подавить, но дрон долетит, куда надо и вернется

БпЛА "Мара" может летать автономно. Мощный РЭБ врага может его подавить полностью, и оператор потеряет с ним связь, но "Мара" все равно будет лететь по своей запрограммированной миссии, собирать данные и вернется. Аэродинамика "Мары" позволяет ей вернуться к оператору с очень малым отклонением.

"В худшей ситуации, когда происходит полное подавление, экипаж будет ждать по таймеру, когда должен вернуться самолет и принести разведданные. Если вдруг самолет попадет к врагу, то враг не поймет, откуда прилетел самолет, куда он возвращается и где находились операторы", — рассказал защитник.

Дрон "Мара" Фото: Fronline Care

Стоимость "Мары"

Как рассказывает соучредитель фонда Frontline Care, который собирает на "Мары" для военных Андрей Недилько, дрон пользуется спросом среди подразделений Сил обороны на фронте.

"Стоимость комплекта зависит от задач и комплектации. Для ГУР, например, покупали шесть самолетов — все вместе за 2,8 млн гривен. Мы будем покупать комплекс стоимостью 1,3 млн гривен из двух самолетов, антенны, аккумуляторов и дополнительного компьютера. Цена может меняться в зависимости от комплектации и количества самолетов. Общая сумма кампании — 5,2 млн гривен, то есть четыре комплекса на восемь самолетов в целом", — говорит Андрей Недилько.

Напомним, что бойцы ВСУ показали, на что способен новый украинский дрон R34. Беспилотник способен атаковать цели в заранее заданных координатах и находиться в воздухе до 10 часов в автоматическом режиме, чтобы обойти РЭБ противника.

Ранее сообщалось, что украинцы собирают боевые дроны "Хрущ". При разработке беспилотника использовали комбинированную боевую часть, которая может поражать легкобронированную технику и личный состав противника.