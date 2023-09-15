Эффективно и компактно: появилось лазерное оружие для уничтожения роев БПЛА (фото)

Новейшая лазерная система, устанавливаемая на бронемашину Wolfhound, специально разработана для противодействия воздушным угрозам, в первую очередь беспилотным летательным аппаратам.

Related video

Компания Raytheon UK готовится к испытаниям системы высокоэнергетического лазерного оружия, способного уничтожать беспилотники. Об этом написало медиа Global Defence Technology в пятницу, 15 сентября.

Raytheon презентовала свою систему на выставке DSEI-2023 в среду, 13 сентября. Она представляет собой высокоэнергетическую лазерную систему противодействия БПЛА мощностью 15 киловатт, установленную на британской бронемашине Wolfhound, которая способна уничтожить рой из трех беспилотных летательных аппаратов.

Безграничный перезаряжаемый магазин и нулевая логистическая нагрузка системы резко контрастируют с другими технологиями. На других уровнях ПВО стоимость эксплуатации значительно превышает стоимость БПЛА, для борьбы с которым они предназначены. При этом цена отдельных ракет ПВО выше, чем стоимость барражирующих боеприпасов или перепрофилированных коммерческих дронов. Поэтому в Raytheon задумались о создании бюджетного средства поражения дронов, которые, как показывает война в Украине, начали играть все более серьезную роль в боевых действия современности.

Результатом такой работы стала их новейшая лазерная система, выстрел из которой, по словам директора по развитию бизнеса компании Джеффа Ньюсома, "стоит, как чашка кофе".

Британское лазерное оружие буквально прожгло беспилотник Фото: Kelsey Atherton

Raytheon взяла проверенную технологию — свою мультиспектральную систему наведения, 6 тысяч единиц которой уже принимаю участие в боевых действиях — и поместила направитель луча для высокоэнергетической системы в проверенную в боях производственную систему.

Высокоэнергетическая лазерная система Raytheon отличается компактностью и портативностью, что позволяет использовать ее на различных платформах и легко взаимодействовать с другими системами ПВО. Она оснащена глубоким перезаряжаемым магазином и требует минимальной логистической поддержки, что делает ее экономически эффективным и практичным выбором для защиты военных объектов и критической инфраструктуры, а также оперативного противодействия угрозам. Система обеспечивает большое количество выстрелов и непревзойденную точность при минимальном побочном ущербе, представляя собой доступную альтернативу обычным боеприпасам.

Во время тестов в полевых условиях одно из орудий было установлено на дюнном багги, другое - на грузовике.

Свою высокоточную лазерную систему инженеры решили установить на бронемашину Wolfhound. По их мнению, именно эта колесная техника способна эффективно дополнять созданное оружие. Многочисленные полевые испытания, в том числе проведенные в условиях сильной жары, холода, дождя, мокрого снега и снега, подтвердили, что система высокоэнергетического лазерного оружия соответствует своим требованиям. Эта система эффективно обнаруживала, отслеживала, нацеливала и уничтожала десятки целей беспилотников в течение четырех дней учений, которые прошли в США в начале 2023 года.

Свою высокоточную лазерную систему инженеры решили установить на бронемашину Wolfhound Фото: Raytheon

Как Raytheon пришла к созданию лазерного оружия Wolfhound

Компания получила контракт на разработку и установку этой лазерной системы на британский бронетранспортер Wolfhound в 2021 году. По информации Army Recognition, которое также освещало вопрос создания нового лазерного оружия, Raytheon использует передовые технологии для разработки целостных и настраиваемых решений, позволяющих военным и гражданским заказчикам бороться со сложными угрозами, исходящими от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в различных условиях. Компания интегрировала высокопроизводительные сенсоры и экономичные кинетические и некинетические эффекторы, что повысило эффективность борьбы с угрозами и позволило адаптировать ответные меры против целого спектра потенциальных угроз.

Напомним, в августе ученые заявили о создании "бесконечного" боевого лазера. Китайские военные ученые из Национального университета оборонных технологий в городе Чанша утверждают, что добились огромного прорыва в технологии лазерного оружия. Исследователи говорят, что эта технология может значительно изменить современные войны, увеличив время дальность, урон и время непрерывной работы.

А в начале июня СМИ писали о том, что лазерное оружие, способное уничтожать танки, находится в разработке. В мире уже существуют лазеры, достаточно мощные для поражения беспилотников, самолетов и ракет, но бронированную технику пробить намного сложнее. Однако власти Австралии верят в успех проекта и на него выделили $8,74 млн.