"Осталось 8 лет": создатель легендарной Quake предсказал появление ИИ, равного человеку

Джон Кармак утверждает, что его видеоигры проложили путь современному искусственному интеллекту, и ученым осталось сделать совсем немногое.

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Всемирно известный разработкой серии популярных игр Quake Джон Кармак предсказывает появление искусственного интеллекта, который будет равен человеческому уже к 2030 году. Об этом пишет портал TechSpot.

Кармак уволился из компании Oculus (подразделение Meta по работе в сфере виртуальной реальности) и занялся собственным стартапом Keen Technologies, который работает над созданием AGI — Artificial General Intelligence, что в переводе с английского означает "Общий искусственный интеллект". AGI — это гипотетический тип искусственного интеллекта, который может разумно мыслить и действовать как человек. AGI должен быть способен понимать и реагировать на широкий спектр стимулов и ситуаций, а также учиться и адаптироваться к новым информации и условиям.

Джон Кармак предсказывает скорое появление ИИ, который будет равен человеку Фото: Facebook

Ученые сегодня различают три ступени развития искусственного интеллекта.

Ограниченный или слабый ИИ (Narrow AI) — это существующий сегодня тип ИИ, который может выполнять одну или несколько задач, но не способен к общему мышлению или обучению. Примеры ограниченного ИИ включают системы распознавания лиц, чат-боты и самоуправляемые автомобили.

Сильный ИИ (Strong AI) — это тип ИИ, который может выполнять все задачи доступные человеку. Strong AI также известен как общий искусственный интеллект (AGI). Strong AI не существует, но он является предметом интенсивных исследований в области искусственного интеллекта.

Супер ИИ (Super AI) — это гипотетический тип ИИ, который превосходит человеческий интеллект во всех отношениях. Super AI не существует, и неизвестно, возможно ли его создать, но футуристы опасаются, что если такой ИИ появится, то сможет уничтожить всех людей и захватить Землю, как в фантастических фильмах.

Издание пишет, что Кармак, конечно, наиболее известен как соучредитель id Software и ведущий программист Wolfenstein 3D, Doom и Quake, но, возможно, его стартап станет первым, кто преодолеет границу "слабого ИИ". Джон Кармак уже привлек $20 млн для своего стартапа и нанял Ричарда Саттона, главного научного консультанта Института машинного интеллекта Альберты.

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Искусственный интеллект заключит мир. Как передовая технология прекратит войну

Часто отмечают, что термин "искусственный интеллект" является неправильным при использовании для описания подобных ChatGPT, говорит Саттон. Сегодняшние инструменты, основанные на языковых моделях, на самом деле не "думают" как человек, хотя и могут так выглядеть. С другой стороны, AGI действует так же, как человек, способный учиться, рассуждать и выполнять любую поставленную перед ним задачу, чего и хотят достичь Кармак и Саттон.

"Сегодня никто не видит решения этой проблемы, а мы считаем, что осталось сделать не так уж много, — сказал Кармак. — Нам осталось шесть, семь, восемь лет до того, как что-то действительно большое и важное станет достоянием общественности".

Так же Кармак предположил, что сегодняшнее состояние искусственного интеллекта можно проследить по его собственной работе над Quake, поскольку именно она вызвала спрос на графические процессоры. Хотя Кармак также отдает должное генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу за признание потенциала графических процессоров для обработки других вычислений.

Ранее Фокус рассказывал, что искусственный интеллект отныне будет "играть" по правилам. Новое соглашение голливудских сценаристов и производителей кино со студиями будет действовать до 2026 года и имеет аж 94 страницы текста. Однако его еще должны ратифицировать 11 500 членов профсоюза.