ВСУ обезвредили дроном-камикадзе опасную российскую "Рапиру": чем она мешала (видео)

FPV-дрон успешно поразил военную технику противника, которая могла уничтожать танки кумулятивными снарядами и ракетами.

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На Купянском направлении аэроразведка "Стального кордона" FPV-дроном уничтожила замаскированную российскую 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира". Соответсвующее видео было опубликовано на официальной странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook в среду, 4 октября.

Сначала "Рапиру", стоящую на окраине посадки, "заметил" дрон-разведчик. После этого оператор направил к цели беспилотник-камикадзе. Дрон поразил технику противника, после чего вспыхнул огонь и над "Рапирой" поднялся дым. Когда он рассеялся, БПЛА-наблюдатель "передал" оператору кадры, на которых разорванная противотанковая пушка догорает после атаки беспилотника.

Что известно о пушке МТ-12 "Рапира", которую уничтожил украинский дрон

Это советское буксируемое гладкоствольное противотанковое орудие, созданное в начале 1960-х годов. Представляет собой модернизацию 100-мм противотанковой пушки Т-12. Конструктивно орудие представляет собой гладкоствольное противотанковое орудие на классическом двухстанинном лафете. Ствол орудия состоит из 100-мм гладкостенной трубы-моноблока с дульным тормозом, казенником и обоймы. Боекомплект орудия включает в себя несколько типов подкалиберных, кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов, а также управляемые противотанковые ракеты "Кастет", и "Стугна".

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Орудие МТ-12 можно использовать как для поражения танков, бронетранспортеров и других средств бронетехники, так и для стрельбы по бронеколпакам, амбразурам долговременных и деревоземляных огневых точек, а также для уничтожения живой силы и огневых средств противника, находящихся вне укрытий и за легкими укрытиями.

Средний темп прицельной стрельбы из 100-мм МТ-12 составляет примерно 6 выстрелов в минуту. Теоретически максимальная скорострельность стрельбы из МТ-12 может достигать 14 выстрелов в минуту, практически — 10 выстрелов в минуту

Напомним, несколько ранее украинский дрон "Баба Яга" разорвал на куски БМП россиян. Беспилотники "Баба Яга" могут нести боеприпасы весом до 20 килограммов. Среди россиян поговаривают, что такие БПЛА уносят даже раненых солдат.

Кроме того украинским военным с помощью FPV-дрона удалось уничтожить российскую САУ "Гвоздика". Оккупанты пытались спрятать артиллерийскую установку под маскировочной сеткой среди деревьев, но украинские военные выследили ее и атаковали.