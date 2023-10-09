В Минцифры придумали, как будут защищать права человека в сфере ИИ: показали план

Учитывая, что Украина стремительно развивается, как цифровое государство, возникла потребность в существовании безопасной диджитал-среды как для бизнеса, так и для каждого гражданина.

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В Украине появилась "дорожная карта", которая в ближайшие годы будет регулировать сферу искусственного интеллекта в Украине. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в субботу, 7 октября.

По словам Федорова, речь идет о шагах, которые позволят украинским компаниям в сфере ИИ конкурировать с европейскими, привлекать инвестиции и наработки, а также сделать цифровую среду безопасной для человека.

"Искусственный интеллект — неотвратимый тренд. Поэтому Украине нужны четкие правила, чтобы развивать бизнес и защитить права человека во взаимодействии с ИИ", — написал вице-премьер-министр.

Глава профильного министерства объясняет, что его ведомство не стремится регулировать рынок ИИ. Вместо этого оно хочет найти баланс между интересами бизнеса и обеспечением надлежащего уровня защиты граждан от рисков, которые несет ИИ.

"Дорожная карта" регулировки ИИ: что о ней известно

Документ базируется на bottom-up подходе. Он предусматривает поэтапное движение от меньшего к большему — от внезаконодательных механизмов для подготовки отрасли — к внедрению закона, тогда когда инструменты для подготовки будут предоставлены участникам рынка, а уже существующие подходы защиты прав и свобод граждан будут недостаточными.

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Цели регулирования ИИ в Украине

поддержка конкурентоспособности бизнеса и обеспечение доступа к глобальным рынкам обеспечение доступа к глобальным рынкам;

развитие бренда Украины как цифровой нации в отрасли ИИ;

защита прав человека от рисков разработки и использования систем с искусственным интеллектом;

создание и поддержание культуры со- и саморегулирования в сфере искусственного интеллекта в Украине;

интеграция в европейский рынок и имплементация стандартов ЕС как часть общего евроинтеграционного трека Украины.

Реализация "дорожной карты" включает два этапа. Во время первого бизнесу предоставляют инструменты для подготовки к будущему регулированию ИИ. От оценки влияния технологии на права человека — до подписания добровольных кодексов поведения. Также будут опубликованы рекомендации и Белая книга для ответов на вопросы о том, что делать прямо сейчас и чего ожидать в будущем.

Второй этап — принятие закона, аналогичного европейскому AI Аст. Это позволит создать идентичные правовые режимы с ЕС в сфере ИИ, упростить сотрудничество с европейскими партнерами и привлечь инвестиции.

Напомним, в конце сентября стало известно, что Минобороны США хотят доверить ИИ составлять военные планы. Американские исследователи считают, что нужно освоить инструменты искусственного интеллекта до того, как это сделал Китай или другая страна, но не пускать его к оружию.

А в начале августа мы писали о том, что один из украинских банков хочет запустить ИИ для обслуживания клиентов. Основное требование к разработчикам — "научить" искусственный интеллект быстро отвечать на запросы и хранить банковскую тайну.