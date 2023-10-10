Принес взрывную конфету: дрон "Пегас" расправился с техникой ВС РФ (видео)

Результативную атаку с помощью беспилотника-камикадзе украинский оператор совершил недорогим FPV-дроном с крафтовым именем "Steel front".

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Военные из группы аэроразведчиков М2 с помощью дрона-камикадзе "Пегас" поразили российскую бронетехнику, которая стоит сотни миллионов долларов. Соответсвующее видео было опубликовано в Telegram-канале производителей и поставщиков беспилотников "Эскадрон" во вторник, 10 октября.

На видеокадрах беспилотник-камикадзе "Пегас" с крафтовым именем "Steel front" преследует свою цель — гусеничную технику военных ВС РФ. Чтобы защититься от украинских дронов, оккупанты соорудили над башней танка защитную конструкцию, которая в просторечье называется "мангал". Однако оператор дрона направил "Пегас" для атаки в наиболее уязвимую часть бронетехники. Таким образом беспилотник уязвил бронемашину в моторный отсек.

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"Очередной дрон-камикадзе принес очередную взрывную "конфету" очередному бронестарью оккупантов. Менять дрон за несколько сотен на технику за сотни тысяч долларов — хорошая математика", — подписали разработчики БПЛА опубликованные видеокадры.

Напомним, в середине сентября на Донбассе FPV-дрон разделался с вражеским танком Т-72Б3. Ему не помог даже защитный "мангал". Результативную атаку с помощью беспилотника-камикадзе украинский оператор совершил неподалеку поселка Керменчик Донецкой области на Старомлиновском направлении.

А 9 октября ВСУ нанесли удар по расчету БПЛА противника. Во время атаки дроном-камикадзе была уничтожена не только живая сила противника, но и беспилотники, а также боевые снаряды к ним.