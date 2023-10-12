Вспыхнул как свечка: на Донбассе FPV-дрон уничтожил танк оккупантов (видео)

Дрон сбросил боеприпас в открытый люк танка, который заставил детонировать боекомплект бронированной машины.

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Бойцы 8-го полка специального назначения Сил специальных операций им. Князя Изяслава с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожили танк оккупантов в Донецкой области. Соответствующее видео опубликовали на официальной странице полка в Facebook в среду, 11 октября.

В начале видео украинский военный вынес из блиндажа FPV-дрон с прикрепленным боеприпасом. Беспилотник взлетел и направился к своей цели. Дрон завис над открытым люком танка ВС РФ и сбросил туда свой груз. Сразу же прозвучал взрыв и танк охватило пламя. После этого бронемашина вспыхивала еще несколько раз, так как у нее детонировал боекомплект. С высоты птичьего полета детонация боеприпасов напоминала фейерверк.

"Очередной "поджог" от операторов ССО. Чем дальше, тем гарантировано больше будет становиться пожаров у оккупантов", — подписали военные видео.

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Бойцы добавили, что в бою используют все, что есть на вооружении и уже стали асами в пилотаже FVP-дронов.

Напомним, 10 октября рота "Ахиллес" эффектно уничтожила два танка россиян. Ударные беспилотники сбросили несколько боеприпасов на два танка Т-80Б, в каждом из которых находилось по три члена экипажа. Бронированные машины воспламенились после первых же сбросов боеприпасов.

А днем раньше стало известно о том, что дроны ВСУ удачно поохотились на технику оккупантов. Беспилотники "Армии дронов" лишили оккупантов САУ, пушек, систем противовоздушной обороны и радиотехнического оборудования.