Ударил в уязвимое место: на востоке Украины "жертвой" дрона пал танк ВС РФ (видео)
Предположительно украинские военные уничтожили технику противника на Мелитопольском направлении, где еще неделю назад за одни сутки ликвиидировали сразу четыре танка ВС РФ.
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады дроном-камикадзе поразили танк оккупантов. Соответсвующее видео было опубликовано в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины в пятницу, 13 октября.
Целью для украинского дрона-"самоубийцы" стал танк ВС РФ, который ехал по грунтовой дороге вдоль посадки. Оператор беспилотника направил технику на танк противника и дрон поразил его в уязвимое место под башней. Беспилотник-разведчик, которы наблюдал за ситуацией, передал военным на монитор кадры, на котором дымился танк ВС РФ.Важно
Отметим, что сейчас военные 47-й отдельной механизированной бригады выполняют боевые задачи на Мелитопольском направлении. Так, только с 7 по 8 октября украинские воины лишили российских оккупантов сразу четырех дорогостоящих танков. Их удалось вывести из строя и уничтожить с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, 12 октября под Авдеевкой дроны ВСУ уничтожили танки оккупантов. Для того чтобы поразить бронетехнику противника, украинские бойцы применили беспилотники с системой сброса боеприпасов. Это привело к тому, что один из танков не только загорелся, но и разлетелся на куски из-за сильной детонации боекомплекта.
В тот же день военные показали битву "Пегаса" с техникой ВС РФ. На видеокадрах оператор беспилотника направил дрон-"самоубийцу" к легкой цели — бронетехнике ВС РФ. Российские военные замаскировали ее ветками с зеленой листвой. Однако украинские защитники все равно вовремя заметили на дороге бронемашину.