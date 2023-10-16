Представлены чипы Intel 14-го поколения и софт разгона на основе ИИ: что в них нового (видео)

Свой процессор Core i9-14900K компания называет самым быстрым в мире для существующих ПК.

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Компания Intel 16 октября официально представила свои первые процессоры Intel Core 14-го поколения для настольных ПК, также известные как Raptor Lake-S Refresh. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Это не полностью обновленные чипы с совершенно новой архитектурой, они используют ту же технологию Intel 7 Process, что и 13-е поколение, но компания по-прежнему обещает значительные улучшения производительности. Всего процессоров шесть: два Intel Core i5, два Intel Core i7 и два Intel Core i9. Ранее в этом году Intel заявила, что уберет букву "i" из названий своих процессоров, но это начнется с чипов Meteor Lake, а не с этих процессоров.

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Первыми идут Intel Core i5-14600KF и Core i5-14600K, которые имеют 6 ядер производительности, 8 ядер эффективности, 20 потоков и максимальную турбо-частоту 5,3 ГГц на ядрах производительности. Intel Core i7-14700KF и i7-14700K увеличивают производительность до 8 ядер, 12 ядер эффективности, 32 потока и немного более высокую тактовую частоту Turbo — 5,6 ГГц.

Наконец, Intel Core i9-14900KF и Core i9-14900K имеют 8 ядер производительности, 16 ядер эффективности, 32 потока и турбо-частоту 5,6 ГГц. Intel утверждает, что чипы Core i9 могут достигать частоты повышения до 6 ГГц при правильном охлаждении.

Единственная разница между процессорами K и KF заключается в том, что чипы K имеют встроенную графику (точнее, Intel UHD Graphics 770), а чипы KF не имеют встроенной графики. Чипы KF немного дешевле и предназначены для использования в игровых ПК, которые и так имеют дискретную графику.

Презентация процессоров Intel Core 14-го поколения

Каждый анонсированный сегодня процессор Intel поддерживает разгон, 20 линий PCIe, память DDR5 5600 или DDR4 3200, Wi-Fi 6 и 6E, Thunderbolt 4 40 Гбит/с, Bluetooth 5.3 и до 192 ГБ оперативной памяти. Они также сохраняют примерно такое же энергопотребление, как и первые прошлогодние чипы Raptor Lake. Все они начинаются с 125 Вт, при этом чипы Core i5 подскакивают до 181 Вт при максимальной нагрузке, а Core i5 и i7 — до 253 Вт.

Intel обещает повышение многопоточной производительности до 18%, и компания использует смелое заявление о "самом быстром в мире процессоре для настольных ПК" для Core i9-14900K, работающего на частоте 6 ГГц.

Подробнее об Intel Extreme Tuning Utility

Также компания представила новую утилиту Intel Extreme Tuning Utility, которая использует модель искусственного интеллекта для рекомендации настроек разгона. Цены на процессоры по данным компании начнутся с $294 за Intel Core i5-13600KF и до $589 за Core i9-14900K.

Ранее Фокус сообщал, что РФ получит аналог процессоров Intel, которыми Китай раньше не хотел делиться. Свой отказ китайская сторона мотивировала "соображениями национальной безопасности", но после санкций США передумала и теперь даст доступ россиянам к этим процессорам.