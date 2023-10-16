Поможет в развитии аккумуляторов: Китай нашел залежи редкой руды (карта)

Металл станет особенно популярным в будущем, так как ученые работают над разработкой ниобий-литиевых и необий-графитовых батарей.

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В Китае обнаружены огромные залежи ниобобаотита, который в своем составе содержит редкоземельный ниобий, известный своими сверхпроводящими способностями и активно использующийся в высоких технологиях. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Ниобий — прочный серебристый металл, который применяют в сплавах для изготовления деталей реактивных двигателей и ракет, также он является важным компонентом полупроводников. В основном его находят в Бразилии и Канаде, но китайские геологи нашли ниобобаотит – редкоземельную железную руду с ниобием – в горнодобывающем районе Баян-Обо во Внутренней Монголии.

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Ниобобаотит имеет размер от 20 до 80 сантиметров и содержит барий, ниобий, титан, железо и хлор. Это 13-й недавно обнаруженный минерал с момента создания ядерной геологической системы Китая 70 лет назад, сообщили геологи в пресс-релизе Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC). Ниобий получил свою редкость из-за того, что это довольно плотный элемент и что его присутствие в земной коре оценивается всего в двадцать частей на миллион. Минеральная руда уже получила классификацию Комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации (CNMNC) Международной минералогической ассоциации (IMA) с официальным номером IMA 2022-127a.

Вид с воздуха на месторождение Баян Обо, где была обнаружена новая руда Фото: Getty Images

Ниобий — сверхпроводник с исключительными токопроводящими свойствами при низких температурах. Он также широко используется в областях медицинской диагностики, например, в аппаратах магнитно-резонансной томографии (МРТ) и спектрометрах ядерного магнитного резонанса (ЯМР) для анализа спектральных линий.

Новое открытие ниобобаотита означает, что Китаю, как утверждают журналисты издания, не придется импортировать ниобий в ближайшем будущем. Страна импортирует 95% своих потребностей в ниобии. Тем более, как отмечают эксперты, сейчас активно растет интерес к ниобиевым технологиям для литиевых батарей.

Исследователи также предполагают, что металл станет особенно популярным в будущем, так как ученые работают над разработкой ниобий-литиевых и необий-графитовых батарей. Предполагается, что они помогут снизить риск возгораний, кроме того такие батареи заряжаются быстрее и их можно заряжать чаще, чем традиционные литиевые.

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