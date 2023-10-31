Директор Google Украина Дмитрий Шоломко ушел в отставку: чем он запомнился на посту

Дмитрию Шоломко вряд ли придется скучать, ведь украинский филиал Google был не единственным местом его работы.

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Директор Google Ukraine Дмитрий Шоломко, который возглавлял представительство в течении последних 17 лет, подал в отставку. Об этом сообщает Speka со ссылкой на собственные источники в пресс-службе компании.

Обстоятельства ухода

"Мы подтверждаем, что Дмитрий Шоломко больше не возглавляет наш офис в Украине. Наша приверженность Украине остается приоритетом, и мы начнем поиск нового руководителя", — подтвердили журналистам в пресс-службе Google Ukraine.

Сам Дмитрий Шоломко в комментарии dev.ua отметил, что несколько недель, как уже не работает в компании и успел за это время отдохнуть. Свои планы он не уточнил, однако призвал следить з развитием событий на его странице в соцсети LinkedIn. Информацию о своем преемнике он также не предоставил.

Кроме того, Дмитрий Шоломко в интервью Forbes рассказал, что Google — не единственное его место работы. По словам мужчины, по состоянию на 2021 год он находился в наблюдательном совете "УкрСиббанка", а также инвестировал в пивной завод.

До прихода в Google Дмитрий Шоломко возглавлял собственное консалтинговое агентство UBL. Еще раньше он работал в нескольких украинских интернет-проектах, включая порталы Atlas.ua и Ukrbiz.net. Свою карьеру в IT-сфере Дмитрий Шоломко начал 1996 году в онлайновом подразделении Internet Securities международной издательской компании Euromoney.

Чем запомнился Дмитрий Шоломко во главе Google Ukraine

В 2007 году было создано представительство Google в Киеве под руководством Дмитрия Шоломко. Однако еще в 2006 году фирма "Гоу Огле" зарегистрировала торговые марки "Google" и "Go Ogle", что дало ей право получить домен google.ua. Это привело к судебным разбирательствам.

В 2009 году представительство Google Ukraine оказалось на грани закрытия, но в то же время появились украинские ИТ-компании, работающие на мировом рынке, которые начали обучаться использованию рекламных инструментов Google. В 2011 году Google выиграл судебное дело и получил права на домен google.ua. В том же году был открыт офис в Киеве, штат компании расширился до 7 человек, а доход достиг $25 млн.

В 2012 году Украина получила доступ к YouTube, а в 2014 году украинцы начали продавать приложения в Google Play. В 2020 году офис Google в Украине стал R&D-центром. В 2023 году Google Украина запустила новые продукты — Bard и Google Play Games для ПК.

Напомним, 20 октября Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google и озвучила им несколько пожеланий украинских властей касательна работы интернет-поиска. Она попросила компанию дерусифицировать поисковую выдачу для украинских пользователей, показывать украинский и европейский контент украинцам, вместо российского, а также везде отображать незаконно оккупированный Россией полуостров Крым территорией Украины.

Кроме того в октябре стало известно о том, что в рамках "налога на Google" украинский бюджет по состоянию на 1 октября 2023 года дополнительно заработал 5,9 миллиарда гривен. Крупнейшими плательщиками НДС по цифровым услугам стали такие мировые гиганты, как Google, Google Play и Netflix. Их платежи в июле-сентябре текущего года выросли (в иностранной валюте) по сравнению с апрелем-июнем на 5% и составили 21 миллион евро.