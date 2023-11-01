Быстрый и "неуязвимый" для ВС РФ: украинские войска применяют в боях дроны "Шкипер"

Беспилотник уже использовали в боевых условиях, и он оказался весьма эффективным, уверяют разработчики.

Related video

В Киеве инженеры компании SpecAero разработали для военных беспилотник "Шкипер", который выделяется простотой и хорошей защитой от средств радиоэлектронной борьбы. О новом беспилотнике речь идет в материале, опубликованном dev.ua в среду, 1 ноября.

Беспилотный комплекс "Шкипер" состоит из наземной станции и двух монокрыльных дронов без хвостового оперения. Сами БПЛА отличаются высокой выносливостью и возможностями планирования в воздухе. В случае потери связи с оператором, они способны автоматически возвращаться на базу, пользуясь инерциальной системой навигации — она основана на технологии триангуляции и может определять местонахождение дрона и объектов без использования GPS.

Дрон может находиться в воздухе около 2 часов и пролететь до 80 км. Управление и видеосигнал сохраняются на расстоянии до 40 км от оператора. Используя авторскую платформу F23, комплекс прошел тестирование на выносливость, пролетев большое расстояние и преодолев помехи средств радиоэлектронной борьбы.

Юрий Домбровский, основатель и руководитель компании SpecAero, называет беспилотник "Шкипер" эквивалентов бюджетного автомобиля, способного выполнять различные задачи и легко восстанавливаться после повреждений. Команда продолжает совершенствовать беспилотный комплекс, внедряя новые технологии, такие как система защиты аналогового видео. Компания SpecAero предлагает приобретателям комплекса 2-3 дневное обучение, чтобы уменьшить потери, связанные с ошибками пилота или незнанием систем управления и навигации.

Важно

Во Львове создают военный БПЛА Besomar 3310 с дальностью 30 км: что известно (видео, фото)

"Мы ходим в ручном режиме по разным частотам, тем самым защищая его от открытости, от того, чтобы его видел враг, и от того, чтобы его глушил кто-то, кто работает на этой же частоте", — сказал Юрий Добровский о своем дроне.

SpecAero произвела уже 10 комплексов "Шкипера", из которых 6 уже используются в военных действиях. Домбровский отмечает, что комплекс доказал свою эффективность на фронте при выполнении боевых задач. Военные дали положительную обратную связь об этом беспилотном комплексе, отмечая, что их требуется много. SpecAero готовит документы для получения допуска к эксплуатации и уже организовала серийное производство в небольших масштабах, выпуская до 10 комплексов в месяц. Цена одного беспилотника после выхода на серийное производство и заказа партии от 10 штук, по словам Юрия Домбровского, может обходиться всего в $3 тысячи.

SpecAero произвела 10 комплексов "Шкипера", из которых 6 уже используются в военных действиях Фото: dev.ua

Напомним, во второй половине сентября мы писали о том, что в Виннице создали наземный дрон, "неуязвимый" для мин. Дистанционно управляемый робот за час может просканировать территорию, площадью в 10 тысяч квадратных метров на присутствие там мин. В то время как средняя производительность человека при разминировании — 25 квадратных метров в день.

А в начале сентября стало известно о том, что в Украине создали боевой дрон Hunter Killer 20. По словам разработчика, в Украине сейчас есть только 5 беспилотников, способных долететь до российской столицы, и Hunter Killer 20 — один из них.