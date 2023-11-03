Военные скоро получат два новейших боевых лазера: что и как они смогут уничтожить

Одна система предназначена для установки на кораблях, а вторую солдаты могут перемещать вручную или устанавливать на транспорт, включая беспилотники.

Related video

Компания MBDA Deutschland в 2024 году планирует завершить разработку двух новых систем лазерного вооружения: LWD и MILOS-D. Об этом пишет журнал EDR Online.

LWD 2024: уже стреляет, но еще не готова

Согласно планам компании, демонстратор лазерного оружия (laser weapon demonstrators или LWD) будет готов к концу 2023, после чего несколько месяцев будут идти подготовительные испытания и доработки. Полностью готовую систему должны представить Минобороны Германии в середине 2024 года.

"Если вы спросите, когда мы ожидаем появления систем оперативного вооружения на основе лазеров, мой текущий ответ — с 2027 года", — заявила Дорис Лаарман, руководитель отдела по работе с лазерами в MBDA Germany.

LWD 2024 станет продолжением высокоэнергетического лазерного военно-морского демонстратора, разработанного MBDA Deutschland и Rheinmetall и недавно испытанного на борту немецкого фрегата "Саксония" под эгидой Федерального управления оборудования, информационных технологий и промышленности Бундесвера. Учитывая полученные результаты, инженеры хотят сделать модульную, более компактную и функциональную систему.

Лазерная пушка LWD прошла испытания на корабле "Саксония"

LWD 2024 получит башню новой конструкции, основанной на соосной концепции, и блока-основы, содержащего всю электронику и оборудование, за исключением систем производства и хранения энергии, которые обеспечиваются двигательной и энергетической системой корабля. Кроме того, лазерная система также может работать от аккумуляторов как для военно-морских, так и для наземных применений.

Башня LWD 2024 существенно изменится, поскольку компания MBDA разработала соосную систему, в которой комплект датчиков слежения, включающий визуальные и тепловые каналы, а также лазерный дальномер, установлен поверх апертуры HEL/точного слежения. Оба лазера и системы слежения используют одинаковую апертуру и один и тот же путь, поэтому перекрытие обеспечивается на всех расстояниях. Угол расхождения осветительного лазера можно значительно уменьшить за счет более эффективного использования энергии лазера, обеспечивая более высокую дальность слежения.

Лазерное оружие LWD от MBDA получит новую башню Фото: MBDA

Кроме того, энергия импульса осветителя увеличили примерно с 20 мДж до 50 мДж, чтобы увеличить дальность работы до 5 км. MBDA также разработала адаптивную оптику, позволяющую системе компенсировать погодные условия, сводя к минимуму сокращение дальности в критических ситуациях.

Эта система еще не установлена ​​на прототипе, использованном во время испытаний. Еще одним ключевым усовершенствованием является установка специального обзорного радара с четырьмя неподвижными решетками, позволяющего выполнять цикл поиска и поражения независимо от датчиков боевой системы, а также пульта управления для управления огнем. Это должно улучшить возможности ситуационной осведомленности и сократят время реагирования на атаки роя дронов. Компания MBDA уже выбрала радар, подходящий по производительности и по энергоэффективности.

Общий объем улучшенной системы составит менее четверти стандартного 20-футового (6-метрового) контейнера, который занимает недавно испытанный прототип. Вся система будет весить массу 6,5 тонн, признал представитель MBDA во время визита.

Разработчики пока не разглашают выходную мощность самого лазерного излучателя, однако EDR On-Line выяснил, что рабочий прототип оснащен модулем мощностью 3 кВт, который поражает дроны на расстоянии до 3 км. Испытания покажут его производительность и надежность, однако заказчики могут потребовать мощность до 200 кВт, чтобы была возможность пробивать разные типы целей, в том числе противокорабельные комплексы. Сейчас "выстрел" из лазера длится 2-3 секунды, а подготовка к следующему занимает около 10 секунд.

Важно

Россия избавляется от затонувших кораблей с помощью мощного лазера: как он работает (видео)

По словам Дорис Лаарман, хотя армия Германии еще не определилась с решением, MBDA работает над интегрированным системным модулем, который может быть установлен на борту вместо пусковой установки RAM или зенитной пушки среднего калибра.

MILOS-D: компактное решение для солдат

Кроме LWD, компания недавно завершила испытания наземных лазерных систем MILOS-D (модульная интегрированная лазерная оптическая система) на полигоне немецкой армии в Меппене. MBDA предложила немецкой армии модели разной мощности и, соответственно, размера.

Версия на 1,5 кВт может нести один солдат. На 5 кВт — поднимут два-три человека, ее также можно установить на беспилотную платформу. Версия мощностью 20 кВт предназначена для установки на борту техники, еще более мощная модель на 60 кВт ставится на автомобили.

На полигоне в Меппене использовали компактную версию с лазерным излучателем мощностью 3 кВт, которую сделали специально по просьбе военных. Это оружие смогло поразить статические цели на расстоянии от 20 до 420 метров, в том числе с хирургической точностью разрезать металлические заборы и дверные петли.

Представленный компанией прототип MILOS-D состоит из нескольких компонентов, самым важным из них является основная линза-телескоп, пропускающая лазерный луч, сзади у нее находится штекер, к которому подключается оптическое волокно мощного лазера. Источник энергии мощностью 3 кВт и аккумуляторы размещены в двух отдельных корпусах. Прицельная камера, сетка которой установлена ​​над зрительной трубой и настроена по параллаксу оси телескопа.

Лазерный комплекс MILOS-D от MBDA Фото: MBDA

Системы слежения не нужны, поскольку MILOS-D предназначен для атаки неподвижных объектов, это позволило сделать переносные модели легче и компактнее. Под телескопом находится набор датчиков, включая дневные и тепловизионные объективы, лазерный дальномер, помогающий правильно сфокусировать луч на цели.

Управлять системой можно с помощью сенсорного планшета со специальным интерфейсом. Оператор видит на экране изображение с прицельной камеры, может направлять и фокусировать луч поворотом головки, а также переключаться между режимами.

Конечный продукт должен быть достаточно мобильным, чтобы его могли переносить максимум три бойца, но модель, представленная в лаборатории Шробенхаузена, по-прежнему имеет избыточный вес. Один только лазерный источник имеет массу 25 кг, впрочем MBDA Deutschland уже работает с другим поставщиком, который должен поставить лазерный модуль массой 8 кг с той же выходной мощностью 3 кВт. Инженеры также обсуждают замену других элементов, и пока неизвестно, когда готовое оружие собираются поставить на вооружение.

Ранее писали, что Израиль мог применить систему ПРО Iron Beam на войне с ХАМАС. В ее основе лежит лазерный излучатель, поражающий ракеты, дроны, артиллерийские снаряды и даже мины, захватывая и атакуя цель за 5 секунд на расстоянии 7 км.