"Это только начало": украинские морские дроны поразили 7 российских кораблей в Черном море (видео)

Морские дроны изменили ход событий в Черном море: российские корабли были вынуждены полностью покинуть западную и центральную части моря.

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Украинский флот морских дронов за год существования поразил семь кораблей в страны-агрессора — России. Об этом написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в субботу, 11 ноября.

Он напомнил, что в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский запустил через платформу UNITED24 сбор на первый в мире флот морских дронов. И эта уникальная разработка смогла изменить доктрину ведения войны в море и заставила россиян бояться за свои корабли.

"Атаками наших дронов восхищается весь мир. И это только начало. Продолжаем развивать и совершенствовать технологию, чтобы вы видели еще больше пораженных российских кораблей в новостях", — написал Федоров.

Отметим, что 11 ноября 2022 года был запущен первый сбор на морской дрон. Это произошло в разгар успешного контрнаступления ВСУ на Херсонщине. Поэтому первый дрон, на который собрали средства за 2 часа, назвали в честь освобожденного города. Следующие три дрона также получили символические названия: "Севастополь", "Мариуполь" и "Бахмут". Всего было собрано 500 млн грн на 50 дронов, из которых 20 были именными. К сбору присоединились 93 страны. Морские дроны изменили ход событий в Черном море: российские корабли были вынуждены полностью покинуть западную и центральную части моря.

Всего за год морские беспилотники поразили семь российских судов:

"Адмирал Макаров" — фрегат, который входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Заявленная длина — 124 метра, ширина — 15 м. Экипаж фрегата — 180 человек. На вооружении могут бытьː пушки, зенитная артиллерия, ракетные установки.

18 августа 2018 года фрегат, находившийся на Балтике с момента вступления в строй в конце 2017 года, начал переход к месту постоянного базирования на Черном море. В 2022 году участвовал в полномасштабном вторжении России в Украину, с его борта запускали крылатые ракеты "Калибр" по Украине. 29 октября 2022 года корабли ЧФ РФ в Севастопольской бухте были атакованы с помощью 9 воздушных дронов и 7 автономных морских беспилотных аппаратов. В результате этого фрегат потерял способность самостоятельно перемещаться.

"Иван Голубец" — российский тральщик. Корпус изготовлен из маломагнитной стали и легких сплавов, а его детали защищены специальным диэлектрическим покрытием. Тральщики этой серии оснащены глубоководным тралом с новой аппаратурой управления, тралом для уничтожения активных мин, трехканальным широкополосным телевизионным и комплексным искателями-уничтожителями мин, а также более совершенной гидроакустической системой "Мезень", обеспечивающей обнаружение донных мин. 29 октября 2022 года в Севастополе во время российско-украинской войны, в результате атаки надводных морских дронов был поврежден.

"Иван Хурс" — судно связи. Российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны. Закладка судна "Иван Хурс" состоялась 14 ноября 2013 года на главном стапеле "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Принят в состав Военно-морского флота 25 июня 2018 года. Полное водоизмещение — 4 тыс. т, длина — 96 м, ширина — 16 м, осадка — 4 м. Скорость полного хода — 20 узлов. Дальность плавания — 8 тыс. миль при 16 узлах. Экипаж — 131 человек.

В комплекс обеспечения навигации, связи и радиоразведки входят:

навигационная РЛС МР-231-3 навигационная РЛС МР-231-3;

мостовая радиоэлектронная система позиционирования, локализации, обнаружения и ориентирования "Мостик-18280";

система обеспечения электронной совместимости радиолокационных разведывательных и навигационных станций, систем управления зенитными артиллерийскими и ракетными комплексами и систем взаимного обмена информацией "Подзаголовок-23".

Рано утром 24 мая 2023 года Вооруженные силы Украины атаковали корабль "Иван Хурс" тремя беспилотными катерами. В тот момент он был в экономической зоне Турции, примерно в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

"Сергей Котов" — третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160. Входит в серию российских патрульных кораблей 3-го ранга c управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. 14 сентября 2023 года судно поразили морские беспилотники. По словам представителя ГУР МО, судно "Сергей Котов" получило серьезные повреждения. На корабле поврежден винт, есть пробоина в левом борту 50 на 100 сантиметров выше ватерлинии.

"Оленегорский горняк" — крупное судно для десантных операций. Корабль входил в состав 121-й бригады десантных кораблей и базировался в Северном флоте. В конце 2014 года его ремонтировали на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, а в июле 2016 года — на 33-м судоремонтном заводе в Балтийске.

"Серна" — российский скоростной десантный катер на воздушной каверне. Их используют для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации. Малый десантный корабль класса "Серна" имеет высокую скорость, вмещает до 45 т груза и 92 человека вооруженного десанта. В ночь с 9 на 10 ноября в результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма был поражен морскими дронами.

"Акула" — российская подводная лодка.

Ранее мы писали о том, что в ближайшем будущем Украине нужно делать ставку на морские беспилотники, поскольку ВС РФ уже освоили дроны-камикадзе, а по количеству живой силы превосходили с самого начала вторжения, считает эксперт. Такое мнение выразил глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

Напомним, в середине августа стало известно, что украинцы решили главную проблему морских дронов. Российским кораблям больше небезопасно находиться в Черном и Азовском море, поскольку беспилотники настигнут их в любом порту, считают эксперты.