В OpenAI предупредили о прорыве в области ИИ, который может угрожать человечеству, — СМИ

По словам журналистов, компания признала наличие проекта под названием Q*. Он может стать прорывом – созданием общего искусственного интеллекта (AGI).

Related video

Перед увольнением гендиректора OpenAI Сэма Альтмана несколько штатных исследователей компании направили письмо правлению совету директоров о прорыве в области искусственного интеллекта, который может угрожать человечеству. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, источники назвали это письмо одним из факторов, приведших к увольнению Альтмана. Среди них были также опасения по поводу коммерциализации достижений компании до понимания последствий.

"Reuters не смогло ознакомиться с копией письма. Сотрудники, написавшие письмо, не ответили на запросы о комментариях", — отметили журналисты.

Однако, как сообщается, после того, как агентство связалось с сотрудниками OpenAI, во внутреннем сообщении компания признала наличие проекта под названием Q*. Источник заявил, что сообщение, отправленное руководителем Мирой Мурати, предупредило сотрудников об определенных публикациях в СМИ.

Издание пишет, что некоторые сотрудники в OpenAI считают, что Q* (произносится как Q-Star) может стать прорывом – созданием общего искусственного интеллекта (AGI). Это автономные системы, которые превосходят людей в большинстве экономически ценных задач.

По словам источника, несмотря на то, что Q* выполняет математику только на уровне учеников начальной школы, успешное выполнение таких тестов вселяет в исследователей большой оптимизм в отношении будущего успеха.

Напомним, что 22 ноября сообщалось, что генеральный директор OpenAI, который был уволен решением совета директоров, снова возвращается в компанию на свою должность. После массового протеста сотрудников, в компании поменяется совет директоров и вернется еще один основатель OpenAI Грег Брокман.