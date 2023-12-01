Сработала в Сирии, провалилась в Украине: почему система РП-377 не спасла технику РФ от дронов

ВС РФ ставят комплексы на танки Т-80БВМ и БТР, но украинские БПЛА все равно их подрывают.

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Российские военные устанавливают на свою тяжелую бронированную технику комплексы радиоэлектронной борьбы РП-377 для защиты от украинских FPV-беспилотников, но безуспешно. Довольно часто дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины поражают на поле боя именно такие "защищенные" машины, пишет Forbes.

Судьба РП-377 в Сирии и Украине

Комплексы РП-377 предназначены для блокирования сигналов, которые приводят в действие придорожные бомбы с радиозапуском, но россияне пытаются приспособить их для подавления связи скоростных беспилотников с видом от первого лица (FPV-дроны). Зафиксированы случаи, когда российские военные оснащали такими "глушилками" громоздкие танки Т-80БВМ и бронетранспортеры. Однако практика показала, что эти устройства не справляются со своей задачей на поле боя в Украине.

Медиа отмечает, что такая ситуация могла сложиться из-за того, что изначально РП-377 были разработаны в РФ как средство защиты военных от самодельных взрывных устройств во время войны в Сирии. Там малогабаритные передатчики неплохо себя зарекомендовали, хотя и тогда крупногабаритная военная техника россиян с установленными средствами РЭБ регулярно подрывалась.

С началом полномасштабного вторжения российской армии в Украину оккупанты в зоне боевых действий попробовали применять передатчик помех в зоне боевых действий, чтобы защититься от смертоносных дронов-камикадзе украинской армии. По сути, дистанционное СВУ и беспилотник одинаково уязвимы для радиопомех, а после испытаний в 2020 году российские войска Восточного военного округа заявили, что их РП-377 помогают подавлять БПЛА. Когда же их попытались применить на поле боя в Украине, то оказалось, что многие беспилотники оснащены системами управления с переключением частоты или автопилотами, которые могут смягчить воздействие радиопомех. Отсюда и множество успешных ударов беспилотников по машинам, оснащенным дополнительными RP-377.

Что собой представляет "глушилка" РП-377

РП-377 были созданы российским предприятием "Концерн "Созвездие". Они предназначены для радиоподавления каналов радиоуправления минно-взрывными устройствами. Передатчики формируют широкополосные сигналы помех во всей полосе рабочих частот. При помощи данных передатчиков помех можно успешно глушить сигналы GPS, а в автономном варианте, который комплектуется источниками питания, делать это, расставив передатчики помех на определенной площади, которая будет ограничена лишь количеством самих передатчиков.

Технические характеристики РП-377:

диапазон частот постановки помех — 20 … 1 000 МГц;

выходная мощность — 130 Вт;

напряжение питания — 27 (23 … 29.7)В;

суммарный ток потребления — 25 А;

диапазон рабочих температур — -40…+50 °С;

масса — 50 кг.

Существующие модификации РП-377:

РП-377 А — для дезорганизации системы управления войсками и оружием оперативных звеньев врага путем радиоэлектронного подавления (РЭП);

РП-377 Л — размещается в двух кейсах и четырех брезентовых сумках для переноски боевым расчетом из 2-3 человек;

РП-377 ЛА "Лорандит" — размещается на автомобилях повышенной проходимости;

РП-377 ВМ;

РП-377 УВМ1Л "Лесочек";

РП-377 ВМ1;

РП-377 УВМ2;

РП-377 УВМ3.

Захваченный военными Украины на Харьковщине российский малогабаритный передатчик помех РП-377УВМ1Л

Напомним, несколько ранее мы писали о том, как украинский FPV-дрон за ₴22 тысячи уничтожает танки ВС РФ на миллионы долларов. Производители дрона "Гром" убеждены, что он "меняет правила игры" на передовой. Среди "подстреленных" им единиц техники — танк Т-84 за $3–4 миллиона.

А несколько ранее в Сухопутных войсках ВСУ показали, как ликвидировали с помощью украинского дрона вражеский УАЗ. Военные предположили, что БПЛА влетел в топливный бак машины.