Ученые придумали, как сделать лазеры в 9 раз мощнее, чтобы сбивать дроны "стаями"

Лучи многомодовых волоконных лазеров теперь не будут рассеиваться, что значительно увеличит точность стрельбы.

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Исследователи из Университета Южной Австралии, Университета Аделаиды и Йельского университета смогли увеличить мощность лазеров раз без снижения качества луча. Это поможет усовершенствовать лазерное оружие дальнего действия, сообщает Yahoo.

Мощные волоконные лазеры применяются в оборонной промышленности при создании специальных установок, поражающих цели при помощи лазерных лучей. Такие орудия способны справиться с роями дронов, запускаемых противником, для атаки различных целей. Нет смысла выпускать дорогостоящие ракеты по "стае" дешевых беспилотников, — проще применить мощный и точный лазер.

"Рой дешевых дронов может быстро истощить ракетные ресурсы, и тогда солдаты и военная техника будут беззащитны перед угрозой атаки с неба. Но мощные волоконные лазеры с их чрезвычайно низкой себестоимостью за выстрел и скоростью воздействия являются единственным реальным оборонным решением против роев БПЛА", — говорится в материале.

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Ученым удалось решить проблему многомодовых волоконных лазеров, лучи которых хоть и намного мощнее одномодовых волоконных лазеров, но все же не так эффективны, если бить ими на большие расстояния. Дело в том, что чем больше расстояние, тем больше рассеивается такой луч. Так вот новое исследование, показывает, что эксперты смогли ограничить рассеивание и создать высококачественный мощный луч, способный нанести серьезный ущерб цели, находящейся на большом расстоянии. Работа будет презентована на конференции Photonics West в начале 2024 года.

Издание напоминает, что ранее оборонная компания Raytheon UK объявила об установке высокоэнергетического лазерного оружия на платформы Wolfhound. Лазерная система мощностью 15 киловатт сможет стрелять "бесконечно" долго и очень точно, она устойчива к экстремальным температурам и различным погодным условиям.

Ранее мы сообщали о том, что военные США активно тестируют прототипы лазерных систем DE M-SHORAD и HELIOS, так как Пентагон хочет оснастить американскую армию боевыми лазерами.