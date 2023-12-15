В 10 раз дешевле литиевых: инженеры придумали уникальную батарею на жидком олове

Благодаря Fourth Power, хранение энергии будет обходиться не в 330 долларов за 1 кВт-ч, а в 25 долларов за 1 кВт-ч.

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Компания Fourth Power (США) работает над проектором устройства, которое сможет хранить энергию на том же уровне, что и литий-ионные батареи, но стоить будет в несколько раз дешевле, передает PV-magazine.

Система будет работать на базе технологии теплопереноса, ее основной целью будет хранить энергию, добытую при помощи солнечных панелей или ветряков. Дело в том, что и литий-ионные аккумуляторы могут хранить зеленую энергию, однако стоимость систем их обслуживание довольно высоки. Чтобы удешевить весь цикл для конечного потребителя, инженеры пытаются найти альтернативное решение.

Руководит разработками Асегун Хенри — профессор Массачусетского технологического института (MIT). Устройство, по его задумке, должно будет собирать концентрированную солнечную энергию при помощи жидких металлов, например, олова, выступающих в роли теплоносителя. Проект будет запущен в 2026 году, на него потратят грант в размере 19 млн долларов США и накапливать опытная система будет 1 МВт-ч энергии, а на рынок выйдет к 2030 году.

Важно

Настоящий прорыв: создана первая в мире батарея, которая не использует литий или кобальт

Благодаря технологии переноса тепла при высоких температурах, инженеры смогут увеличить плотность хранимой энергии, чем удешевят эксплуатацию энергохранилища. Именно это и станет преимуществом "батареи" Fourth Power перед литий-ионными аккумуляторами. Работать установка будет следующим образом: собранное солнечное тепло расплавит олово, которое, пройдя через трубопровод, нагреет блоки из графита до 2400 градусов. Инфракрасное излучение, исходящее от графита, достигнет термофотоэлектрических элементов и, в итоге, превратится в электричество. Установку расположат внутри специального контейнера, чтобы обеспечить безопасность.

Тепловой генератор Fourth Power, считает профессор Хенри, сможет стать заменой электростанциям, и не только благодаря способности накапливать большое количество энергии, но и применению более доступных по цене материалов, снизив стоимость установки в 10 раз, по сравнению с литий-ионной 25 долларов за 1 кВт-ч вместо 330 долларов за 1 кВт-ч.

Ранее мы сообщали о том, что в Швеции создан аккумулятор, который обходится без литий и кобальта. Для производства такого устройства понадобился натрий.