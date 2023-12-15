LFP-батарея с очень быстрой зарядкой будет установлена на седан ZEEKR 007: что известно

Производитель заявляет, что коэффициент полезного использования объема установки — 83,7 %, что гораздо выше, чем у аналогичных моделей.

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Электрокар китайского производства ZEEKR 007 получит LFP-батарею, способную зарядиться до 100% за 15 минут. Такой аккумулятор обеспечит 500 км хода, передает Electrek.

LFP — это литий-ионные батареи, которые работают на базе фосфата железа. В автомобильной промышленности их используют из-за лучшей безопасности и дешевизны, по сравнению с никелево-кобальтовыми аналогами. Но есть у них и минусы. Несмотря на то что в них исключен перегрев и, как следствие, возгорание, плотность хранимой ими энергии ниже, да и в мороз они работают и хуже.

Электромобиль ZEEKR 007 получит от производителя фирменные LFP-аккумуляторы, напряжение в которых достигает 800 В. Такая батарея позволит машине проехать 500 км, а функция быстрой зарядки обеспечит 100-процентный заряд за каких-то 15 мин. Производитель заявляет, что коэффициент полезного использования объема установки — 83,7 %, что довольно неплохо и выше, чем у аналогичных моделей.

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Новую батарею для электрокаров тестировали 6 раз, прежде всего, на безопасность. И все тесты она прошла успешно — перегревов не было, как и возгораний. В компании ZEEKR говорят, что их новое устройство переносит отрицательные температуры лучше, чем продукты-конкуренты.

Инфраструктура, обеспечивающая поддержку архитектуры 800 В и технологии быстрой зарядки будет расширена до 1000 зарядных станций по всему Китаю к концу 2024 года, а к 2026 году их количество возрастет до 10 тыс. Мощность каждой станции составит 360+ кВт, сообщает СМИ. В ноябре компания ZEEKR открыла 407 станций быстрой зарядки.

Ранее мы сообщали о том, что разработан аккумулятор для электрокаров, способный зарядится до 100% за 12 минут. Такую новинку предложит рынку китайская компания SVOLT.