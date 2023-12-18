ВСУ получили аналог иранского Shahed: в сети показали тестовый полет (видео)

Компания может производить до 100 таких беспилотников в месяц, впрочем производственные мощности планируют увеличить до 500 БпЛА. Крейсерская скорость AQ 400 Scythe составляет 144 км/ч.

Related video

В сети показали тестовый полет украинского дрона-камикадзе AQ 400 Scythe, который способен лететь на расстояние до 750 километров. Соответствующее видео опубликовал журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Сообщается, что беспилотник имеет функцию "рой", которая предусматривает, что главный БпЛА в район цели могут сопровождать еще 9 беспилотников.

Стоимость одного такого дрона составляет от 15 тысяч долларов. Отмечается, что корпус дрона-камикадзе Scythe сделан из фанеры и он может нести 32 килограмма взрывчатки.

Изготавливает беспилотник украинская компания Terminal Autonomy. Недавно они заявили об успешном завершении закупки для боевого развертывания беспилотников. В месяц компания может изготавливать 100 таких БпЛА, впрочем планируется увеличить производственные мощности до 500 дронов в месяц.

Беспилотник AQ 400 Scythe — характеристики

Согласно характеристикам украинский дрон-камикадзе может лететь на расстояние до 750 километров. Его взлетная масса составляет 100 килограммов.

Беспилотник может нести боевую часть весом до 32 килограмм. Ее можно увеличить до 70 килограмм, однако тогда уменьшится дальность полета БпЛА. Преимуществами этого дрона являются сроки его сборки и возможность массового производства.

Напомним, недавно эксперты рассказывали, чем отличаются обновленные дроны Shahed, которые Россия использует на войне против Украины. В частности, они будут больше шуметь и смогут лететь на меньшие расстояния.

Также СМИ сообщали, что Украина получила новый немецкий беспилотник Luna NG. Первое его представили летом прошлого года.