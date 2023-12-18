Инженеры придумали, как из любого самолета сделать беспилотник: что из этого вышло (видео)

Самолетом Cessna 208B Caravan управляла автономная система полета Reliable без вмешательства людей.

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Компания Reliable Robotics (США) смогла превратить самолет Cessna 208B Caravan в беспилотник, управляемый автономной системой полета Reliable. Об этом сообщает медиа Military aerospace.

Новая автономная система полета Reliable способна самостоятельно управлять воздушным судном. Компания заявляет, что это повышает безопасность за счет полной автоматизации на всех этапах эксплуатации самолета, включая руление, взлет и посадку. Система не допустит потери управления, также уверяют инженеры.

Первым самолетом, на котором испытали работу Reliable, стал Cessna 208B Caravan, использующийся для транспортировки грузов и способный нести на борту 1360 кг. Самолет превратили в беспилотник на 12 минут. Именно столько по времени длился первый тестовый полет, управляемый Reliable. Система выполнил взлет, руление и посадку, без какого-либо вмешательства человека, хотя за всем происходящим следил пилот, находящийся на наземной станции управления, примерно в 80 км от самолета в аэропорту в Маунтин-Вью.

Генеральный директор компании-разработчика Роберт Роуз сообщил, что Reliable Robotics уже получила специальный сертификат, позволяющий использовать экспериментальную беспилотную воздушную систему в целях исследований и дальнейших разработок. О коммерциализации этого продукта пока говорить рано, но она не за горами, отмечают в издании AIN online.

Reliable Robotics разрабатывает свою автономную систему управления полетом, чтобы сделать беспилотными грузовые перелеты. Первой версией этой технологии, которую компания планирует коммерциализировать, станет усовершенствованная система автопилота. По словам инженеров, она призвана "помогать пилотам, а не заменять их".

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