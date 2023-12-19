Забавное видео с котом сверхбыстро передали из глубокого космоса: помогли лазеры (видео)

Если бы инопланетяне перехватили данные отправленные НАСА из космоса, они бы очень удивились, увидев, как рыжий кот бегает за лазерной указкой вокруг дивана.

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Сотрудники НАСА при помощи особой лазерной технологии передали потоковое видео Ultra-HD из глубокого космоса на Землю. По их мнению, технология поможет улучшить качество связи с космическими кораблями и астронавтами, сообщает Business insider.

Ускорение передачи информации из глубокого космоса на Землю и обратно, а также увеличение пропускной способности имеет решающее значение для планов НАСА по отправке астронавтов на Марс, говорится в материале.

Космический интернет оказался быстрее земного

Ученые смогли наладить трансляцию 15-секундного видеоролика в формате Ultra-HD с помощью лазера. Видео передавалось с космического зонда "Психея" на Землю. Стоит отметить, что корабль находился от Земли на расстоянии 30 млн км, что в 80 раз превышает расстояние от нашей планеты до Луны. Видео сверхвысокого разрешения преодолело это расстояние всего за 101 с при потоковой передаче со скоростью 267 Мбит/с. В главной роли снялся кот по кличке Тетерс, принадлежащий одному из сотрудников НАСА.

"Несмотря на то, что передача осуществлялась на расстоянии в миллионы километров, нам удалось превысить скорость земного интернет-соединения", — заявил Райан Рогалин, руководитель отдела электроники Лаборатории реактивного движения НАСА. — "После получения видео в Паломаре (обсерватории), оно было отправлено в Лабораторию реактивного движения через обычный интернет, и это соединение было медленнее, чем сигнал, поступающий из глубокого космоса", — добавил он.

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Как работает лазерная связь в глубоком космосе

Мощный лазерный сигнал, исходящий от аппаратуры Лаборатории реактивного движения, расположенной на Столовой горе в Калифорнии (США), действует как маяк, помогающий "Психее" направить свой передатчик. Затем космический корабль задействует свой лазер для передачи информации на Землю, которую собирает и загружает телескоп Хейла в обсерватории Паломар в округе Сан-Диего.

Оптическая связь использует ту же технологию, что и оптоволоконный интернет, т.к. световой сигнал распространяется с той же скоростью, что и радиоволны, но способен передавать больше информации, что может оказаться полезным при будущих загрузках и выгрузках данных.

В ходе эксперимента 14 ноября 2023 года удалось передать сообщение на расстояние около 16 млн км всего за 50 с. Скорость передачи данных постепенно увеличивалась, пока 4 декабря не достигла уровня наземного широкополосного интернета.

Ране мы сообщали о том, что ученые нашли способ улучшить мобильную связь и интернет: им поможет фотонный процессор нового поколения, разработанный для 6G и 7G.