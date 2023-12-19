"Санкции? Нет, не слышали": Intel поставляет Китаю новейшие чипы, но в другой упаковке

Intel лишь ограничила процессоры для китайской Montage Technology 48 ядрами, тогда как аналогичные американские чипы имеют по 60-64 ядра.

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Montage Technology, китайская компания по разработке микросхем, представила новую линейку процессоров Jintide пятого поколения. Новые чипы предназначены для центров обработки данных (ЦОД) и почти полностью копируют процессоры Intel Emerald Rapids, сообщает Toms hardware.

В 2016 году компания Intel установила партнерские отношения с китайским университетом Цинхуа и фирмой Montage Technology Global Holdings, в рамках которых должна была поставить технологии, обеспечивающие безопасность китайских ЦОД. В итоге, Montage Technology начала выпускать чипы на базе чипов Xeon от Intel, сохраняя все стандартные характеристики и добавив специальные блоки шифрования на уровне кремния (для повышения аппаратной безопасности). Такие процессоры под названием Jintide получили также функции PrC (предварительная проверка безопасности) и DSC (динамическая проверка безопасности).

Первое поколение чипов Jintide на микроархитектуре Intel Skylake появилось в 2019 году и было презентовано на выставке Hot Chips 31. После этого платформа Jintide стала развиваться параллельно с линейкой Intel Xeon.

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Линейка чипов Jintide 5-го поколения включает пять моделей От устройств Intel их отличает лишь меньшее количество ядер, так как американская компания ограничила доступ Montage Technology к моделям с большим количеством ядер. Например, Xeon Sapphire Rapid 4-го поколения имел до 60 ядер, а Jintide 4-го поколения лишь 48. Последняя модель Emerald Rapids получила 64 ядра, а новейшая платформа Jintide — все те же 48.

Авторы материала сравнили платформы Xeon с Jintide, и пришли к выводу, что они идентичны, просто Montage Technology добавила префикс "C" к названиям чипов от Intel. Например, C8558P, C6548Y+ и C5520+ — это Xeon Platinum 8558P, Xeon Gold 6548Y+ и Xeon Gold 5520+ соответственно, тогда как C6542Y и C4514Y являются дубликатами Xeon Gold 6542Y и Xeon Silver 4514Y.

Несмотря на то что процессоры Jintide лишены доступа к большему количеству ядер, они располагают всем функционалом Emerald Rapids, включая поддержку восьмиканальной памяти объемом до 4 ТБ, поддержку DDR5-5600 и 80 линий PCIe 5.0, что важно для ЦОД.

Montage Technology не называет стоимость процессоров Jintide 5-го поколения, но если учесть, что Intel Xeon Platinum 8558P продается за 6759 долларов США, а модели с меньшим количеством ядер, такие как Xeon Gold 6548Y+, продаются по цене 3726 долларов, то Jintide наверняка стоят так же или чуть дешевле, предполагают журналисты.

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