Украл iPhone — стал миллионером: преступник сказочно разбогател благодаря чужим телефонам

Американец только за одни выходные получил 20 тыс. долларов. Он поделился, как воровал не только гаджеты, но и деньги со счетов жертв.

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Преступник по имени Аарон Джонсон из США с помощью краж iPhone смог, по его словам, заполучить около 2 миллионов долларов. Он признался, что "помогали" ему сами владельцы телефонов, передает Wall Street Journal.

Американец нашел способ, как добыть легкие деньги. Он посещал питейные заведения, знакомился там с изрядно выпившими парнями и под предлогом обмены контактами в соцсети Snapchat, брал у них iPhone, предварительно попросив назвать пароль. Так как молодые люди были слишком пьяны, чтобы ввести информацию самостоятельно, они доверяли это сделать самому Аарону.

Однако история на этом не заканчивалась, ведь Джонсон не только обманным путем узнавал пароли, но и крал iPhone просто под носом у своих новых знакомых. Тут в игру вступал сообщник (а таких было немало — 11 человек позже арестовали). Вор незаметно передавал телефон сообщнику и исчезал в неизвестном направлении. Потом он менял пароль Apple ID и выключал функцию поиска телефона. После он активировал Face ID. Сервис распознавал его лицо и открывал доступ ко всей информации на устройстве. Джонсон внимательно ее просматривал, искал данные, чтобы получить доступ к мобильному банкингу и если находил, то снимал сбережения со счетов жертв или тратил на покупки в Apple Pay. Преступник украл около 30-ти смартфонов iPhone только в течение одних выходных и смог разбогатеть на 20 тыс. долларов.

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Но в итоге его поймали и посадили в тюрьму. Было доказано в суде, что он присвоил 300 тыс. долларов, однако Джонсон похвастал журналистам The Wall Street Journal, что украл то ли 1, то ли 2 млн долларов.

В Apple пообещали оснастить операционную систему iOS 17.3 функцией Apple Stolen Device Protection, способной ограничивать действия воров с iPhone даже в условиях, когда они знают пароль жертвы.

Ранее мы писали о том, что iPhone на iOS 17 невозможно взломать даже при помощи хакерского гаджета Flipper Zero. Компания Apple выпустила обновление для операционной системы, где предусмотрена блокировка новой прошивки мультитула.