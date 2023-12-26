Ученым удалось охладить батареи на 70%: зачем они это сделали и почему это важно

Индийским ученым удалось увеличить площадь, охлаждаемую при помощи специальных жидкостей, благодаря чему аккумуляторы стали безопаснее и эффективнее.

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Группа исследователей из Института технологий Бомбея (Индия) разработала новый метод равномерного и эффективного теплоотвода в аккумуляторном блоке, тем самым увеличив его эффективность и долговечность, передает Research matters.

Одним из главных недостатков аккумуляторов является перегрев — при разрядке и перезарядке они выделяют тепло, что снижает их производительность. Традиционно батареи охлаждаются путем циркуляции жидкости, например воды или других жидких охлаждающих жидкостей. Площадь контакта охлаждающей жидкости с аккумулятором, называемая площадью контакта, остается постоянной. Но поскольку охлаждающая жидкость поглощает тепло от каждой батареи в аккумуляторном блоке, ее собственная температура продолжает расти, уменьшая количество тепла, отводимого от каждой следующей батареи.

Чтобы продолжать отводить такое же количество тепла от последующих батарей, что и от первой, площадь контакта должна увеличиться. Индийские ученые предложили метод, предполагающий регулирование охлаждаемой площади каждой батареи.

"В нашей конструкции площадь контакта между аккумулятором и охлаждающей жидкостью увеличивается вдоль направления потока охлаждающей жидкости. Это означает, что площадь контакта с охлаждающей жидкостью увеличивается по мере движения охлаждающей жидкости по системе", — объяснили исследователи.

Важно

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Они предположили, что благодаря такой конструкции тепло будет отводиться равномерно от каждой батареи, поддерживая одинаковую температуру по всему модулю. Проверить теорию помогло компьютерное моделирование. Модель содержала 24 цилиндрических литий-ионных аккумулятора, расположенных параллельно. Создавая сценарии, в которых батареи проходят различные циклы зарядки-разрядки, и анализируя результаты, ученые смогли снизить разницу температур примерно на 70%. Аккумуляторы, охлаждаемые по их системе, также имели более низкую максимальную температуру.

"Все батареи имеют оптимальную температуру, при которой они работают наиболее эффективно. Слишком высокая температура может ограничить производительность аккумуляторов и, в худшем случае, привести к их возгоранию или взрыву. Например, для правильной работы литий-ионных батарей необходим оптимальный температурный диапазон около 20–40 °C и наша задача — снизить эти показатели", — резюмировали исследователи.

Ранее мы писали о том, что полимерно-воздушные батареи смогут заменить литиевые, так как являются более безопасными и стоят дешевле. Осталось только решить их проблемы со стабильностью и передачей заряда.