Прально-сушильні машини Haier I-Pro Series 7 збережуть простір вашого дому

Мрієте про сушарку, але у ванній кімнаті нема, де її поставити? Не переймайтеся! Інноваційні прально-сушильні машини I-Pro Series 7 поєднують функцію прання і сушіння, а також забезпечують максимальний комфорт використання.

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Речі залишаються доглянутими, тканини не псуються, а з управлінням впорається навіть дитина. Що ж такого особливого в технічному винаході незмінного лідера ринку, бренду Haier? Розглянемо кілька особливостей.

Прально-сушильні машини I-Pro Series 7 не лише об’єднують дві задачі (прання і сушіння), проте і мають інші переваги.

Функція i-Refresh дозволяє освіжати навіть найделікатніші тканини та елегантний одяг, такий як костюми, спідниці, пальто та штучне хутро. Ця інноваційна функція усуває запахи та дрібний пил, а також зменшує складки, надаючи вашому одягу свіжий та доглянутий вигляд.

Однією з ключових переваг пральних машин I-Pro Series 7 є наявність антибактеріальної системи ABT. Це інноваційне рішення, призначене для захисту найбільш чутливих зон пральної машини, забезпечує найвищий рівень гігієни під час циклу прання. Технологія ABT® запобігає розмноженню мікробів, захищаючи техніку від цвілі та бактерій, що можуть з'являтися в шухляді для пральних засобів та ущільненні барабана. Функція Smart Dual Spray відповідає за автоматичне очищення скла дверцят та ущільнювача після кожного прання.

Надійність роботи забезпечується двигуном з прямим приводом Direct Motion. Розташований безпосередньо на осі барабана, він ефективно зменшує шум, вібрацію, споживання енергії та води.

У прально-сушильних машинах I-Pro Series 7 широке різноманіття корисних програм прання, а також 3 ступені сушіння, які ви можете вибрати залежно від потреб.

Барабан пральної машини в I-Pro Series 7 обладнаний інноваційною поверхнею Pillow Drum, яка імітує форму крихітних подушок. Це не лише забезпечує дбайливе прання, але й допомагає матеріалам залишатися неушкодженими протягом багатьох циклів.

Функція автоматизації зважування гарантує оптимальне використання води та електроенергії, навіть при частковому завантаженні. Це не лише економічно, а й допомагає зменшити вплив на навколишнє середовище.

Пральні машини серії I-Pro 7 ідеально підходять для великих сімей завдяки їхній великій місткості, а широкий отвір барабана дозволяє легко завантажувати та вивантажувати білизну.

Сенсорне управління забезпечить вам легкість в експлуатації. Усі ці технології та функції роблять прально-сушильні машини I-Pro Series 7 невід'ємною частиною вашого побуту, даруючи якісне та зручне прання, яке відповідає сучасним вимогам і очікуванням споживачів

Серія I-Pro 7 від Haier — це ефективні пристрої, прості у використанні, довговічні та надійні, які адаптуються до вашого способу життя, надаючи вам найвищий рівень задоволення від користування.

Про Haier

Haier, що є ключовим гравцем у галузі виробництва побутової техніки, належить до впливової групи Haier Smart Home, яка здобула лідерство у світі з 2009 року. За даними рейтингу Fortune Global 500, ця компанія входить до числа 500 найбільших корпорацій планети.

Глобальна присутність Haier охоплює понад 200 ринків, що свідчить про її визнання та успішність. Бренд Haier виводить на ринок передову та інноваційну побутову техніку високої якості, яка відповідає потребам сучасних домогосподарств.

Широкий асортимент продукції включає різноманітні моделі холодильників (комбіновані, багатодверні, Side-by-Side), вбудовані духові шафи, індукційні варильні поверхні, ефективні витяжки та винні шафи. Окрім цього, Haier спеціалізується на виробництві передових пральних машин, прально-сушильних та сушильних агрегатів.

Незалежно від вашого вибору, продукція Haier є гарантією високої якості та інновацій, які відповідають найвищим стандартам. Завдяки найновішим технологіям та стійкості компанії на ринку, Haier продовжує задовольняти змінювані потреби та очікування клієнтів у всьому світі.