В России дрон-разведчик SuperCam превратили в камикадзе: как он может навредить

Разработчик заявляет, что одна из особенностей этого нового беспилотника — высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы, что не даст украинским военным его "заглушить".

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Российское предприятие "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") создало новый дрон-камикадзе "Суперкам". Об этом генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов рассказал в интервью РИА Новости.

Он сказал, что в настоящее время в сотрудничестве с оборонными подрядчиками разрабатываются новые управляемые ракеты с учетом последних требований к точности и защите от помех. Также проводится серия испытаний техники в реальных условиях. Одновременно началось и серийное производство беспилотников.

"В дополнение к высокоточным боеприпасам следует добавить ударные беспилотники: в (Украине, — ред.) их много, они регулярно атакуют артиллерию, бронетехнику, системы ПВО и солдат. В основном это "Ланцеты" — очень удачный боеприпас, и его продолжают совершенствовать", — сказал Сергей Чемезов.

Также он поделился с журналистами тем, что в настоящее время "Ростех" разрабатывает серию беспилотных летательных аппаратов "Суперкам". Он существует как в разведывательной версии, так и в версии камикадзе.

"Камикадзе-вариант "Суперкама" уже проходит испытания и демонстрирует заданные технические характеристики. Одна из его особенностей — высокая степень защиты от радиоэлектронной борьбы, то есть его трудно подавить", — заявил гендиректор "Ростеха".

При этом точные технические характеристики дрона-камикадзе он медийщикам не сообщил. Отметим также, что украинские эксперты в сфере радиоэлектроники и беспилотных технологий пока не прокомментировали модификацию "Суперкама" в виде дрона-камикадзе.

Однако несколько ранее эксперт в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов разоблачил миф ВС РФ о РЭБ-устойчивости "дрона-прародителя" новой разработки "Росэлектроники" — БПЛА SuperCam. По его словам, дрон не должен отличаться высокой устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но российские операторы выбирают диапазон намеренно, где украинские системы РЭБ менее эффективны.

Напомним, 10 октября HIMARS и SHARK расправились с расчетом беспилотников ВС РФ. Украинский дрон SHARK выследил оккупантов с российским беспилотником Supercam S350, а реактивная установка HIMARS "отработала" по ним снарядами GMLRS.

А во второй половине мая редкий российский дрон SuperCam снова попал в руки ВСУ. В ночь на 16 мая Киев и ряд других украинских городов были атакованы не только ракетами, но и беспилотниками. Системы ПВО ВСУ хорошо справились с задачей и смогли достойно отразить атаки, после чего в тематических пабликах военные начали публиковать фото "трофеев" — обломки сбитых ракет и дронов. Однако некоторые БПЛА удалось "приземлить" целыми.