Россияне собрали антидроновую пушку нового типа: что придется сделать ВСУ (видео)

Устройство направленного действия может подавлять дроны на расстоянии до 500 метров, хотя его можно обойти со стороны.

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Российские военные применяют в Украине необычные средства радиоэлектронной борьбы кустарного производства, которые могут сильно помешать украинцам на поле боя. Об этой инновации на своей странице в Facebook написал украинский военный специалист по связи и радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш".

Военные захватили одно из комплексов РЭБ на Южном направлении, разобрали трофей и записали на видео, как он устроен. Как говорит Сергей Бескрестнов, устройство — самодельное, имеет низкое качество сборки, использует модули создания радиопомех из Китая. Направленное излучение бьет "прицельно", но не как антидроновое ружье, ведь луч гораздо шире, примерно 40-60 градусов, поэтому можно применять для защиты определенного сектора.

Внутри украинские военные нашли два модуля мощностью 30 ватт на частотный диапазон 2340-2540 МГц и четыре модуля на диапазон 800-900 Мгц мощностью по 50 Ватт. Пр словам Сергея Флэша, диапазоны подобраны хорошо и накладываются друг на друга, поэтому устройство должно защищать оккупантов как от FPV-дронов, так и от коптеров типа DJI Mavic. Они максимально эффективны в стандартном диапазоне 870-910 и закрывают возможные участки 820-870 и 910-960 МГц, куда можно перевести системы управления беспилотниками типа FPV.

"Дальность в отличие от Куполов будет большая ( в сторону излучения). Я думаю метров 500 там где 4 модуля суммируются по частотам. Защиту можно обойти с разных сторон, так излучение направленное. Если так изделий много ( а я их вижу прилично), то надо уходить на участки 700-820 и 960-1040", — поделился Сергей Флэш.

Ранее в интервью Фокусу Сергей Флэш рассказал, почему Россия опережает Украину в сфере РЭБ. Он напомнил, что россияне работали над этими технологиями последние 10 лет и продолжают их усовершенствовать.

В декабре Сергей Бескрестнов написал, что ВС РФ начали применять сверхмощные средства РЭБ направленного действия. В результате операторы теряют связь с дронами на большой высоте.