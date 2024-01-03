34 года спустя: 13-летний мальчик первым в истории прошел "Тетрис" до конца (видео)

13-летний игрок потратил 40 минут, чтобы достичь невероятного 157-го уровня "Тетрис", прежде чем появился синий "экран смерти". Выше 148-го уровня еще никто до него не поднимался.

Related video

Тринадцатилетний подросток по имени Уиллис, известный в сети под ником Blue Scuti, смог пройти видеоигру "Тетрис" до самого конца, одолев 157-й уровень. Геймплей парень выложил на YouTube.

"Тетрис" был выпущен на 8-битной консоли NES в 1989 году. Игроки, которые могли достичь 29-го уровня считались ранее настоящими виртуозами, потому что блоки падают настолько быстро, что перейти на следующий уровень практически невозможно. Многие годы игроки полагали, что 29-й уровень является последним. Однако в 2011 году геймер по имени Тор Аакерлунд достиг 30-го уровня, применив метод "гипертаппинга", чтобы справиться со скоростью падающих блоков. В 2018 году геймер по имени Джозеф Сали вышел на 31-й уровень, а в 2020-м — на 35-й.

Игрок Blue Scuti демонстрирует геймплей "Тетрис"

В 2020-м другой игрок, по имени Cheez, представил технику "роллинг" во время соревнований по игре в "Тетрис". Вибрация нижней части контроллера позволила ему нажимать кнопки в 2 раза быстрее и в итоге достиг 40-го уровня. Применив технику "гипертаппинга" и "роллинга", геймер EricICX вышел на 95-й уровень в 2022 году.

Важно

Ждали 10 лет: трейлер GTA 6 собрал более 70 млн просмотров менее чем за сутки (видео)

Проблема с прохождением геймплея была еще и в том, что после уровня 138 цветовые палитры, окрашивающие блоки, дают сбой, вследствие чего некоторые цвета сложно отличить. Однако игрок PixelAndy все же достиг уровня 148 в ноябре 2023 года, пока его не победил Blue Scuti.

Ранее игроки полагали, что "экран смерти" в "Тетрисе" появляется после прохождения 155-го уровня, когда код Tetris NES дает сбой из-за ошибки переполнения. Но Blue Scuti смог достичь уровня 157, и только после этого появился "синий экран смерти". Парню понадобилось 40 минут.

Интересно, что у "Тетриса" нет четко определенного финального уровня — игра заканчивается, когда происходит сбой из-за переполнения памяти и появлятеся "экран смерти". Раньше игроки предполагали, что такое случается при достижении уровня 155, но Уллису удалось продвинуться дальше.

В 2021 году разработчик Грег Кэннон запрограммировал бота играть, чтобы достигнуть уровней, физически недоступных людям. Его программа StackRabbit могла достичь уровня 237 до того, как игра "сломалась".

Короче говоря, экран уничтожения происходит во время расширенных игровых сессий, когда код Tetris NES срабатывает из-за ошибки переполнения байта, что приводит к сбою.

Ранее мы писали о том, что хакера приговорили к "пожизненному" пребыванию в больнице. Парень взломал и выложил в интернет тестовую версию компьютерной игры GTA VI.