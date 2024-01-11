Поможет пережить апокалипсис: с гаджетом PiDex даже интернет не будет нужен (видео)

Устройство содержит практически все, что может понадобиться человеку в случае чрезвычайной ситуации и в отсутствие интернета.

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Производитель Raspduino Uno разработал кибердеку Raspberry Pi 5 и показал ее на YouTube. Подробнее об устройстве рассказало издание toms hardware.

Устройство получило название PiDex. Оно содержит практически все, что может понадобиться человеку в случае чрезвычайной ситуации и в отсутствие интернета.

Кибердека (компактный и мобильный компьютер, оснащенный различными проводными и беспроводными интерфейсами, — ред.) располагает флэш-накопителем емкостью 32 Гб, на который занесена копия Википедии. Это означает, что вы можете получить доступ к статьям, даже если вы не в сети.

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Имеется "на борту" и OLED-экран для отображения статистики об основной плате Raspberry Pi. У кибердеки есть тумблер для включения питания. Основной дисплей 7-дюймовый и сенсорный. Есть мини-клавиатура с подсветкой, USB-разветвитель и несколько разъемов Ethernet, а также разъем для наушников 3,5 мм. Все упаковано в удобный водонепроницаемый корпус.

"Теоретически вы можете запустить любую операционную систему, какую захотите. Популярным выбором наверняка будет официальная ОС Raspberry Pi. Но вы можете легко использовать другие варианты и даже сохранить их для резервного копирования на альтернативных картах microSD. Другие хорошие варианты для кибердеки включают Kali, Ubuntu и даже RetroPie для игр", — говорится в материале.

Ранее мы сообщали о том, что суперкомпьютеры будут выполнять 10 квинтиллионов операций в секунду. Сегодня суперкомпьютеры выполняют максимум 2 квинтиллиона операций в секунду, но они прогрессируют каждые 4 года.