ИИ взял под контроль группу боевых дронов MQ-20 Avenger: как это случилось и к чему привело

Беспилотники под руководством ИИ выполнили боевое воздушное патрулирование, обнаружение, идентификацию, слежение, наведение на цель и поражение нескольких целей по различным сценариям.

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Компания Scientific Systems в ноябре 2023 года успешно провела летные испытания, во время которых система искусственного интеллекта Collaborative Mission Autonomy (CMA) самостоятельно управляла военными беспилотными летательными аппаратами MQ-20 Avenger. Информация об этом появилась на сайте компании-разработчика.

Программное обеспечение для автономной работы Scientific Systems, установленное на всех платформах MQ-20, управляло беспилотниками во время выполнения миссии по борьбе с авиацией, решая проблемы связи и координации дронов. Испытания включали в себя реалистичную имитацию воздушного боя, включающую боевое патрулирование, обнаружение, идентификацию, слежение, наведение на цель и поражение нескольких целей по различным сценариям.

Используя сочетание платформ, сенсоров и эффекторов LVC, участники испытаний моделировали непредсказуемые обстоятельства в полете и непредвиденные ситуации, такие как перебои в связи, потеря товарищей по команде и позиционирование вражеской угрозы. Программное обеспечение Collaborative Mission Autonomy, включающее искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML), продемонстрировало способность автономно перепланировать и перекоординировать постановку задач и позиционирование даже без участия операторов-людей.

По словам разработчиков, эти летные испытания являются лишь последним примером того, как Scientific Systems успешно интегрирует и демонстрирует свое программное обеспечение для совместной автономной работы на сторонних платформах в оперативных контекстах, имеющих отношение к Министерству обороны США. Более ранние программы испытательных полетов Scientific Systems успешно продемонстрировали выполнение различных задач класса "воздух-земля" и наземной поддержки.

Беспилотники MQ-20 Avenger, которые использовались в этих испытаниях, — это мультифункциональные дроны, выполняющие не только разведку, но и могущие наносить удары по технике врага с помощью мощных ракет типа Hellfire. Avenger способен развивать максимальную скорость 740 км/ч и находиться в воздухе до 20 часов.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские дроны с ИИ делают войну более смертоносной. Украинский ИИ не будет нацеливаться на людей вовсе. Его задача направить дрон на цель, выбранную человеком, если сигнал с оператором был потерян.

А в начале мая 2023 года стало известно о том, что первый дрон под полным управлением ИИ появился в небе. Беспилотник полностью управлялся специальной станцией Skydio Dock, которая самостоятельно контролирует беспилотник. Такая станция на основе ИИ может запускать дрон в радиусе пяти километров и сажать с точностью до 11 сантиметров от выбранного объекта.