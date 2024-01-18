НАТО внедряет квантовые технологии: как они защитят от атак России и Китая

НАТО предлагает как можно быстрее внедрить постквантовую криптографию и квантовое распределение ключей для защиты своих сетей.

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В НАТО разработали стратегию внедрения квантовых технологий, рассчитывая, что они могут существенно улучшить связь и ситуационную осведомленность, а также дать стратегическое преимущество. Документ был опубликован на официальном сайте Североатлантического Альянса.

"Страны-участницы НАТО будут способствовать развитию безопасной и конкурентоспособной квантовой экосистемы. Это требует согласованности инвестиций, сотрудничества, повышения ситуационной осведомленности, обмена информацией. Не менее важно сдерживать и защищать наши собственные системы и сети от квантовых и других атак", — говорится в документе.

Где и для чего будут применяться квантовые технологии НАТО

В отчете указано, что квантовые вычисления буду внедряться, прежде всего для обеспечения технологического преимущества НАТО и союзников, а также в:

приложениях двойного назначения;

технологиях оборонного планирования и развития потенциала;

программном и аппаратном обеспечении для повышения оперативной совместимости;

криптографических системах, чтобы обезопасить их от взлома;

квантовых датчиках для улучшения сбора космических данных и отказа от навигационных спутниковых систем, таких как GPS.

В документе указано, что союзники и НАТО должны срочно ускорить разработку квантовых технологий, не только для того, чтобы расширить возможности, но и чтобы превзойти "конкурентов". Одними из таких на Вильнюсском саммите в июле 2023 года называли Россию и Китай.

"Союзники и НАТО должны применить метод "обучение на практике" для интеграции квантовых технологий в циклы оборонного планирования, развития потенциала и усилий по стандартизации", — пишут авторы стратегии.

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Квантовые системы защитят НАТО от хакеров

Квантовые технологии позволят участникам Альянса лучше защищать свои данные и коммуникации, обеспечивая скорость и надежность передачи информации. Альянс, в свою очередь, сможет эффективнее и быстрее обнаруживать и блокировать потенциальные хакерские атаки.

"Внедрение постквантовой криптографии и квантового распределения ключей существенно повысит квантовую устойчивость наших сетей. НАТО продолжит поддерживать исследования по переходу к квантовобезопасной связи в воздушной, космической, кибер-, наземной и морской сферах", — сказано в стратегии.

Также документ предполагает тесное сотрудничество между странами-участницами НАТО и союзниками через специальные комитеты Альянса, чтобы своевременно и параллельно разрабатывать и внедрять методы постквантовой криптографии и квантового распределения ключей для защиты сетей, как внутри Альянса, так и на стороне каждой страны, от угроз.

В документе высказано опасение по поводу того, что "стратегические конкуренты и потенциальные противники" наверняка попытаются дезинформировать страны-союзники, чтобы вызвать недоверие к использованию квантовых технологий в военных целях, однако "союзники будут стремиться предотвращать любые подобные усилия и противодействовать им посредством использования стратегических коммуникаций. НАТО будет поддерживать союзников по мере необходимости".

Ранее мы сообщали о том, что Китай и РФ заявили, что наладили квантовую связь через спутники. Российские ученые заявили о намерении создать сеть квантовой связи для стран-участниц БРИКС.

Писали также, что новый метод шифрования данных придет на смену алгоритму, который использовали с 1977 года. Чтобы обезопасить данные от умных квантовых машин, ученые разрабатывают метод постквантовой криптографии.