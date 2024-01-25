Все гаджеты мира подорожает: стоимоть передовых чипов подскочит в три раза

По оценкам некоторых аналитиков, TSMC может затребовать до 20 тыс. долларов за кремниевую пластину, обработанную с использованием технологии N3. Такие чипы, например, закупает Apple.

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Полупроводниковая промышленность перешла от количества к качеству, что приведет к значительному подорожанию комонентов. Аналитики отмечают экономический рост в данной сфере, который происходит не по причине увеличения объемов производства, а из-за продаж более дорогих продуктов, передает Тoms hardware.

Спрос на чипы растет, несмотря на то, что средняя цена 300-мм кремниевых пластин (одна 300-мм пластина умещает 160 квадратных чипов — ред.) TSMC выросла до 6611 долларов США в четвертом квартале 2023 года, увеличившись на 22% за один год. Как отметил аналитик Дэн Нистедт, это связано с увеличением с развитием технологического процесса N3 (3-нм класса). Стейси Расгон из компании Bernstein Research считает, что большая часть роста полупроводниковой промышленности сейчас происходит за счет повышения цен, а не за счет увеличения количества поставляемых процессоров.

Пост аналитика Дэна Нистедта

"Крупнейший производитель процессоров TSMC (Тайвань) отгрузил 2,9 млн пластин диаметром 300 мм в четвертом квартале 2023 года, а за тот же период 2022 года отгрузки исчислялись 3,702 млн. Чуть ниже 3 млн фабрика поставила в 4-ом квартале 2020 года — тогда наблюдалось лишь небольшое снижение доходов", — уточняет СМИ.

Чистая выручка TSMC за четвертый квартал 2023 года составила 19,62 млрд долларов США, что на 1,5% меньше, чем в четвертом квартале 2022 года (19,93 млрд долларов), несмотря на значительное падение поставок пластин на 20%.

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Как заметил Нистедт, средняя цена обработанной 300-мм пластины TSMC достигла 6611 долларов в четвертом квартале 2023 года, а в том же периоде годом ранее она стоила 5384 доллара. Это связано с увеличением поставок пластин на базе N3 таким крупным клиентам, как Apple.

"По оценкам некоторых аналитиков, TSMC может затребовать до 20 тысяч долларов за пластину, обработанную с использованием технологии N3, и хотя этот показатель может быть неточным, поскольку котировки TSMC зависят от многих факторов, по факту TSMC запрашивает за чипы, изготовленные по 3-нм техпроцессу, больше денег, чем за устройства, созданные на базе технологических процессов N4/N5 или N6/N7", — резюмировали журналисты.

Стоит отметить, что доля доходов от чипов, используемых в смартфонах, ноутбуках, ПК, игровых консолях и других устройствах оказались почти одинаковыми, на долю каждого приходилось 43%, что отличается от показателей TSMC за предыдущие годы, когда доминировали компоненты для смартфонов. Выручка от автомобильных чипов составила 5%, а также от чипов Интернета вещей — 5%.

Еще одна интересная подробность заключается в том, что Apple, которая, вероятно, является основным покупателем N3 от TSMC, использует 3-нм процессоры как для своих смартфонов iPhone 15 Pro, так и для новых ноутбуков MacBook Pro. Это немного отличается от ее обычной тактики: сначала внедрить передовую в телефоны, а спустя время — в компьютерах. Очевидно, это хорошая новость для TSMC, поскольку она сможет продавать Apple больше пластин.

Ранее мы сообщали о том, что война чипов США и Китая вышла переместилась с Земли в космос. Китайцы заявили о начале испытаний передовых 16-мн и 28-нм чипов в условиях космоса, тогда как НАСА до сих пор пользуется процессорами 30-летней давности.