"FPV-салют для оккупантов": армия Украины получит 5000 мощных ударных дронов (фото)

В зону боевых действий отправят БПЛА, способные работать не только при свете дня, но и ночью благодаря тепловизорам.

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Для украинских военных заказали более 5000 ударных FPV-беспилотников, которые помогут уничтожать оккупантов. Подробности написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в четверг, 25 января.

По словам главы профильного министерства, скоро Силам обороны передадут 2020 дневных дронов-камикадзе, которые оснастят боеприпасами отечественного производства, весом до 4 килограммов. Позже производители поставят украинской армии еще 3 тысячи FPV-дронов, оснащенных тепловизионными камерами и способны поражать противника даже ночью. Их также вооружат "украинскими подарками" в виде боеприпасов и отправят на самые горячие участки фронта.

"FPV-салют для окупантов — передаем дроны Силам обороны. Помните сбор "Операция Единство 2: Новогодний салют"? 2020 дневных FPV-дронов уже в Украине", — поделился Михаил Федоров.

Он также опубликовал фотографии дронов, которые получат украинские воины на передовой.

Нужные воинам БПЛА оснастят боеприпасами украинского производства Фото: Telegram / Михаил Федоров Украинские военные получат более 2 тысяч дневных дронов Фото: Telegram / Михаил Федоров

"Спасибо каждому. Усиливаем военных технологиями, работаем над инновациями и развитием рынка украинских беспилотников", — подписал фотографии Михаил Федоров.

Напомним, в январе Чехия передала ВСУ наземные дроны Trail-Blazer. Восемь наземных колесных платформ, каждая из которых везет груз, весом в 230 кг, получили бойцы 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ.

А в конце октября 2023 года ВСУ передали дроны Heavy Shot, которые не по зубам россиянам. Беспилотники сбрасывают мины, калибром 60-120 мм и весом до 40 килограммов. Эту полезную нагрузку дроны способны нести на расстояние 20 километров от точки взлета.